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加州擬推學生午餐全面免費 所有公校生皆可參加

編譯周芳苑╱綜合19日電
加州將採行全美最大規模的學生免費午餐計劃，全州公立學校620萬名學生無論家庭收入多少都可獲免費校餐。圖為洛杉磯聯合學區員工(左)分發給家長學校免費午餐和一個周末食物箱。(美聯社)
加州將採行全美最大規模的學生免費午餐計劃，全州公立學校620萬名學生無論家庭收入多少都可獲免費校餐。圖為洛杉磯聯合學區員工(左)分發給家長學校免費午餐和一個周末食物箱。(美聯社)

今秋新學年開始時，加州將採行全美最大規模的學生免費午餐計畫，全州公立學校620萬名學生無論家庭收入多少都可使用免費校餐。

這項計畫拜州府意外盈餘之賜而可落實。學校主管、立法人員、反飢餓組織和家長稱讚這是創舉，讓孩童免受吃免費午餐之恥、為更多飢餓兒童提供食物。

紐約、波士頓和芝加哥等城市已全面提供免費校餐，州級全面免費餐食計畫一直被認為成本太高、不切實際。直到上個月底，加州突破現況，緬因州緊跟在後。

依現行聯邦規定，四口之家年收入低於3萬4000元才有資格獲免費餐食，年收入低於4萬8000元可獲減價餐食；每年依聯邦貧困標準調整門檻，未將加州高生活成本和稅收納入考量。

加州約60%學生符合資格。專家說，在收入嚴重不均的州，需食品援助的兒童人數高得多，移民社區因申請表需填寫社安碼和兒童移民身份等問題而害怕申請。學校稱，在川普政府緊縮移民政策和公共福利期間，申請率降。

學校去年3月因疫情關閉後，在聯邦資金挹注下提供免費餐食，獲熱烈回應，為全面免費校餐計畫提供動力。加州最大的洛杉磯聯合學區有60萬名學生，每天分發超過40萬份餐。

在200多組織支持的「全面校餐」(School Meals for All) 計畫下，民主黨州參議員斯金納(Nancy Skinner)和其他立法人員力促州府為免費校餐編預算，在加州資金充裕時抓住機會，從2620億元預算裡為下一學年撥款5400萬元，2022年6月前補充拜登政府資金不足，此後加州每年支付6.5億元。

許多父母因小孩餐費而負債；有些學校威脅學生午餐債務還清前不能畢業，或在欠錢學生手上蓋章，甚至雇收債員討債；對許多家長來說，免去每天三元校餐費是一大解脫。

加州 移民 預算

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