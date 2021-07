怪物奇兵打敗黑寡婦 上周北美票房稱冠

由NBA球星詹姆斯領銜主演的「怪物奇兵:全新世代」上周登上北美票房冠軍寶座,超乎眾人預期。(美聯社)

由NBA球星詹姆斯(LeBron James)領銜主演的「怪物奇兵:全新世代」(Space Jam: A New Legacy)上周上映以來,打敗漫威大片「黑寡婦」(Black Widow),登上北美票房冠軍寶座,超乎眾人預期。

截至18日,「怪物奇兵」北美票房為3170萬元,「黑寡婦」則進帳2630萬元。

「怪物奇兵」的亮眼表現令人驚訝,原先業界預估開片票房約為2000萬元左右,然而由麥可喬丹 (Michael Jordan)主演的前作擁有高人氣,時隔25年終於推出續集,影迷也相當捧場;「怪物奇兵」目前在CinemaScore的評分為A-,該片也是華納兄弟(Warner Bros.)疫情 間最佳的開片票房成績,目前在串流平台HBO Max同步上架。

「怪物奇兵」也創下疫情間國內家庭電影最佳的開片成績,華納兄弟指出,18歲以下的觀眾占32%,比例高於一般電影,疫情期間上映的家庭電影如「寶貝老闆:家大業大」(The Boss Baby: Family Business)、「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon)等開片票房皆在2000萬元以下。

不過「怪物奇兵」吸引了所有年齡層的觀眾進戲院觀看,華納兄弟發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)表示:「這顯示家家戶戶都在等待一部所有人都能看的電影,這部片就是這樣的電影。」

而上周創下疫情間最高開片票房紀錄的「黑寡婦」本周票房下滑67%,不過對於超級英雄電影來說相當常見,影迷通常會搶在一開始進電影院 觀賞;「黑寡婦」全球票房目前累計達2億6400萬元。

「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)上周排行第四,票房為760萬元,目前全球票房吸金達5億9120萬元;「寶貝老闆:家大業大」本周排行第五,無限殺戮日(The Forever Purge)排行第六。