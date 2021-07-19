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怪物奇兵打敗黑寡婦 上周北美票房稱冠

編譯徐薏茹／綜合18日電
由NBA球星詹姆斯領銜主演的「怪物奇兵：全新世代」上周登上北美票房冠軍寶座，超乎眾人預期。(美聯社)
由NBA球星詹姆斯領銜主演的「怪物奇兵：全新世代」上周登上北美票房冠軍寶座，超乎眾人預期。(美聯社)

由NBA球星詹姆斯(LeBron James)領銜主演的「怪物奇兵：全新世代」(Space Jam: A New Legacy)上周上映以來，打敗漫威大片「黑寡婦」(Black Widow)，登上北美票房冠軍寶座，超乎眾人預期。

截至18日，「怪物奇兵」北美票房為3170萬元，「黑寡婦」則進帳2630萬元。

「怪物奇兵」的亮眼表現令人驚訝，原先業界預估開片票房約為2000萬元左右，然而由麥可喬丹(Michael Jordan)主演的前作擁有高人氣，時隔25年終於推出續集，影迷也相當捧場；「怪物奇兵」目前在CinemaScore的評分為A-，該片也是華納兄弟(Warner Bros.)疫情間最佳的開片票房成績，目前在串流平台HBO Max同步上架。

「怪物奇兵」也創下疫情間國內家庭電影最佳的開片成績，華納兄弟指出，18歲以下的觀眾占32%，比例高於一般電影，疫情期間上映的家庭電影如「寶貝老闆：家大業大」(The Boss Baby: Family Business)、「尋龍使者：拉雅」(Raya and the Last Dragon)等開片票房皆在2000萬元以下。

不過「怪物奇兵」吸引了所有年齡層的觀眾進戲院觀看，華納兄弟發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)表示：「這顯示家家戶戶都在等待一部所有人都能看的電影，這部片就是這樣的電影。」

而上周創下疫情間最高開片票房紀錄的「黑寡婦」本周票房下滑67%，不過對於超級英雄電影來說相當常見，影迷通常會搶在一開始進電影院觀賞；「黑寡婦」全球票房目前累計達2億6400萬元。

「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)上周排行第四，票房為760萬元，目前全球票房吸金達5億9120萬元；「寶貝老闆：家大業大」本周排行第五，無限殺戮日(The Forever Purge)排行第六。

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