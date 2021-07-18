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TWA空難25周年 殘骸即將銷毀 遇難者家屬悼念死者

編譯盧炯燊／綜合17日電
環球航空800號班機空難17日滿25周年，存放在維吉尼亞州全國運輸安全委員會機庫的飛機殘骸也將銷毀。(Getty Images)
環球航空800號班機空難17日滿25周年，存放在維吉尼亞州全國運輸安全委員會機庫的飛機殘骸也將銷毀。(Getty Images)

震驚全國的環球航空(TWA)800號班機空難事件，在發生25年後，聯邦政府開始銷毀飛機殘骸，在銷毀工程正式展開前，遇難者家屬17日在紐約長島的紀念碑前舉行悼念儀式。

事發於1996年7月17日，載著212名乘客及18名機組人員的TWA800航班，從紐約甘迺迪國際機場飛往巴黎，起飛後約12分鐘後，在長島外海的大西洋上空爆炸解體，230人全部罹難，是美國歷來第三大的嚴重空難。

由於有報導指客機可能遇到恐襲，甚至說遭人用導彈擊落，聯邦調查局(FBI)也加入調查，成為美國歷來規模最大、成本最高的空難調查之一；但2000年8月公布的最終調查結果確定可能是電線短路，引爆了中央機翼油箱中的蒸汽；全國運輸安全委員會(NTSB)其後制定一系列新規定，防止再發生同類事件。

當局共打撈出95%的殘骸，重新組合調查，並一直存放在維吉尼亞州艾許本(Ashburn)的NTSB培訓中心機庫內。 2003年與遇難者家屬達成協議，將飛機殘骸用於訓練目的，不會用作公開展覽。

NTSB官員，也是調查團隊成員之一的希特立(Frank Hilldrup)認為，將殘骸用作培訓用是非常有用的，但現在已到了繼續前進的時候了，因此決定將殘骸拆卸銷毀，同時會使用3D掃描技術徹底記錄，將資料存檔。

除了飛機殘骸外，環球航空也在長島的史密斯角國家公園(Smith Point County Park)建了一座紀念碑，每年吸引不少遊客，他們經常留下鮮花、蠟燭，或向天空釋放氣球。

在銷毀飛機殘骸工作即將展開時，大批空難死者的家屬17日聚集在紀念碑前悼念。

其中一名遇難者的兒子古斯汀(Larry Gustin)說，銷毀殘骸令人有五味紛陳的感覺，尤其是今年是第25年，似乎失去了一些一直存在的東西。

另一死者的叔父西曼(John Seaman)則表示，不管怎樣是永遠沒法真正收起來，即使銷毀殘骸，但空難所造成的影響還會持續很長的時間。

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