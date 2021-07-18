非裔民權領袖路易斯逝世周年 軍艦以他命名

海軍新艦以非裔民權運動領袖、前喬治亞州國會參議員路易斯命名，17日舉行下水典禮，眾院議長波洛西(前左四)等人出席。(美聯社)

17日是非洲裔民權運動領袖、前喬治亞州國會眾議員 路易斯(John Lewis)逝世周年，拜登 總統及賀錦麗副總統呼籲國會立法保護投票 權來紀念路易斯；海軍也把新造艦命名為「路易斯號」(USNS John Lewis)，17日舉行下水典禮。

拜登表示，路易斯去世前幾天，還念念不忘要來訪的拜登夫婦完成療癒、團結國家的未竟事功，打造維護工薪家庭尊嚴的經濟，確保真正落實「法律之前人人平等」，而不僅是口號。

美聯社報導，拜登表示在路易斯去世前幾天，他與夫人吉兒去探望他，但路易斯沒回答兩人對他健康的關心，一開口便以團結國家、建設善良經濟、司法平等事宜殷殷相託。

拜登表示，當前最重要事項，莫過延續路易斯願意奉獻其生命的大業，即保衛神聖的投票權；投票權、國家選舉的公正，目前遭遇猛攻的程度，誠為1950、1960年代以來僅見。

民主黨籍的路易斯，是聲望崇隆的民權領袖，1986年起由喬治亞州選區當選聯邦眾議員；賀錦麗17日發表聲明形容路易斯是「國家英雄」，一生為國家最高理想不懈奮鬥，追求法律之前人人平等，大家的心聲都能由投票得以被聽見。

資深國會議員及路易斯的家人17日到加州聖地牙哥港，參加「路易斯號」下水典禮；眾院議長波洛西表示，這艘艦艇將成為世界明燈，提醒見到它的人，都能想起路易斯的毅力及勇氣。

民主黨國會議員正推動全面聯邦投票及選舉法案，而參院共和黨則團結一致加以封殺，理由是他們認為，聯邦立法會侵犯各州執行投票的權能。大多數共和黨人還反對「路易斯投票權增進法」，因為本法案讓1960年代通過但遭最高法院削弱的「投票權法」(Voting Rights Act)很多篇章能恢復效力。