「讓佛州自由」 德桑提斯賣揶揄佛奇商品募款

佛州州長德桑提斯在選戰官網推出一堆嘲諷國家過敏和傳染病研究院院長佛奇的商品來募款，受到批評。(美聯社)

佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)近日在選戰官網推出一堆諷刺、嘲笑國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)的商品，藉此募款，近日在網上掀起軒然大波，面臨不少批評，德桑提斯日前貼文反擊，表示自己在保衛佛州免遭「佛奇化」(Fauci-ed)，保持全州開放自由，蓄意羞辱佛奇的力道更形強化。

國會山莊報報導，德桑提斯日前在網上發文抨擊媒體，宣稱媒體醜化他，是因為「他挺直腰桿，有膽量點名佛奇」；他另聲稱自己絕不追隨佛奇那種「未經選戰洗禮、一生在政府任職的官僚」。

國家廣播公司邁阿密地方電視台報導，德桑提斯推出的揶揄佛奇商品，有保涼杯，上頭寫著「戴口罩我怎麼喝啤酒？真是見鬼」；一件T恤上寫著「別來佛奇化我的佛州」(Don't Fauci my Florida)；還有另件T恤主打德桑提斯的照片，而襯底則是國旗與佛州州旗交融起來，文句寫著「讓佛州自由下去」幾個字；還有肖似前總統川普選戰旗幟的旗子，寫著「德桑提斯州長讓佛州保持自由」。

新冠疫情 期間，德桑提斯治理佛州的方式備受爭議，他拒絕下令要求全州佩戴口罩；其他州疫情高峰期間停止經濟活動，但德桑提斯依然開放佛州；共和黨大力推崇德桑提斯的疫情管理，讓他儼然有望成為2024年總統候選人。

為此德桑提斯挨民主黨人批評；他在反擊文中說，「佛奇要求我們其他人都戴口罩，但他卻被拍到去看棒球比賽，自己都沒戴；現在，他還想強迫大家的三歲小孩都戴口罩。」

德桑提斯還譴責佛奇明知新冠疫情的起源卻不說；文章末尾除捐款連結外，還慫恿支持者「選擇自由，超脫佛奇做派！」他說，「我需要各位的協助，才能反擊佛奇的媒體打手，捍衛佛州自由。」

民主黨團體「德桑提斯滾蛋」(Ron Be Gone)指責德桑提斯疫情期間沒能保護好州民，造成佛州史上最慘災情之一，一定會被歷史牢記。