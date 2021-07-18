「讓佛州自由」 德桑提斯賣揶揄佛奇商品募款
佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)近日在選戰官網推出一堆諷刺、嘲笑國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)的商品，藉此募款，近日在網上掀起軒然大波，面臨不少批評，德桑提斯日前貼文反擊，表示自己在保衛佛州免遭「佛奇化」(Fauci-ed)，保持全州開放自由，蓄意羞辱佛奇的力道更形強化。
國會山莊報報導，德桑提斯日前在網上發文抨擊媒體，宣稱媒體醜化他，是因為「他挺直腰桿，有膽量點名佛奇」；他另聲稱自己絕不追隨佛奇那種「未經選戰洗禮、一生在政府任職的官僚」。
國家廣播公司邁阿密地方電視台報導，德桑提斯推出的揶揄佛奇商品，有保涼杯，上頭寫著「戴口罩我怎麼喝啤酒？真是見鬼」；一件T恤上寫著「別來佛奇化我的佛州」(Don't Fauci my Florida)；還有另件T恤主打德桑提斯的照片，而襯底則是國旗與佛州州旗交融起來，文句寫著「讓佛州自由下去」幾個字；還有肖似前總統川普選戰旗幟的旗子，寫著「德桑提斯州長讓佛州保持自由」。
新冠疫情期間，德桑提斯治理佛州的方式備受爭議，他拒絕下令要求全州佩戴口罩；其他州疫情高峰期間停止經濟活動，但德桑提斯依然開放佛州；共和黨大力推崇德桑提斯的疫情管理，讓他儼然有望成為2024年總統候選人。
為此德桑提斯挨民主黨人批評；他在反擊文中說，「佛奇要求我們其他人都戴口罩，但他卻被拍到去看棒球比賽，自己都沒戴；現在，他還想強迫大家的三歲小孩都戴口罩。」
德桑提斯還譴責佛奇明知新冠疫情的起源卻不說；文章末尾除捐款連結外，還慫恿支持者「選擇自由，超脫佛奇做派！」他說，「我需要各位的協助，才能反擊佛奇的媒體打手，捍衛佛州自由。」
民主黨團體「德桑提斯滾蛋」(Ron Be Gone)指責德桑提斯疫情期間沒能保護好州民，造成佛州史上最慘災情之一，一定會被歷史牢記。
上一則
TWA空難25周年 殘骸即將銷毀 遇難者家屬悼念死者
下一則
FB留言