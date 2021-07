場外槍聲大作, 場內比賽終止, 球迷紛找地方躲避。(美聯社) 場外槍聲大作, 場內比賽終止, 一位媽咪抱著兩個娃娃找地方躲避。(Getty Images) 場外槍聲大作, 場內比賽終止, 球迷紛找地方躲避。(美聯社)

職棒大聯盟華盛頓國民隊17日當晚在主場迎戰來訪的聖地牙哥 海盜隊,比賽到第六局,球場外突然槍聲大作,目前已知4人受傷,球場因此大亂,觀眾紛紛離開看台,球員爭相尋找親人下落。

Players, including Fernando Tatis Jr. Just ran into stands and grabbed family members and brought them to clubhouse. pic.twitter.com/DlC1bSv3I7