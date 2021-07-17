我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta太猛 加州聖他克拉拉也跟進建議：室內戴口罩

灣區四幸運兒 刮刮樂刮出1800萬

紐約以「奴隸主」命名的地標更名嗎？非裔準市長動念頭

記者張晨／紐約報導
亞當斯稱將改名紐約市以「奴隸主」命名的地標及街道。(本報檔案照)
亞當斯稱將改名紐約市以「奴隸主」命名的地標及街道。(本報檔案照)

民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)日前表示，紐約市街道部分是以紀念「奴隸主」而命名，他希望能重新命名這些街名。

當被問及是否會致力於改變每條違規街道和建築時，亞當斯說「愈多愈好，我們必須重新整理歷史。」他16日在參加紀念非洲裔女記者韋爾斯(Ida B. Wells)的活動後繼續說道；韋爾斯是美國歷史上著名的一名調查記者，曾在19世紀90年代後期冒著生命的危險揭露私刑時期非洲裔遭到的慘無人道的暴行。

當日亞當斯和韋爾斯的家人一起在布碌崙(布魯克林)市政廳為這位已故十字軍戰士的新畫像揭幕，「我們不能讓孩子走進以奴隸主名字命名的學校，所以如今必須要重新考慮一些街道的名字，多元化非常重要。」

「希望確保布魯克林市政廳和紐約市政廳，以及所有這些建築都是多樣化的。」亞當斯補充說明，他雖沒有提出任何例子，但主要的城市地標幾乎都是以已故的奴隸主命名的，包括華盛頓廣場公園(Washington Square Park)，與該公園同名的美國第一任總統喬治·華盛頓(George Washington)，在父親去世後，他11歲時成為了奴隸主。

亞當斯本人住在布魯克林的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，這是為了紀念荷蘭殖民總幹事彼得·史岱文森(Peter Stuyvesant)，史岱文森曾於自己位在曼哈頓62英畝的莊園裡奴役達30人；除了這個社區，還有布魯克林的史岱文森大道(Stuyvesant Avenue)、曼哈頓的史岱文森街(Stuyvesant St.)和特殊高中史岱文森(Stuyvesant HS)。

「紐約」雜誌最近的一篇文章探討了從城市地標中抹去奴隸主名字的困難，其中的大部分也不在市長的控制範圍內，涉及到市議會、社區委員會和普通公眾，私人建築也不在市府的能力範圍。

這篇文章總結道，「要改變這座城市街道上和公共場所的紀念對象，就需要削減層層程序上的繁文縟節，即便如此，也不可能完全剝奪這座城市對奴隸主的認可。」

紐約市 亞當斯 布魯克林

上一則

是否應追加第三劑？科學與臨床界激烈爭論

延伸閱讀

布萊恩、布魯克林大橋公園戶外電影 8月回歸免費看

布萊恩、布魯克林大橋公園戶外電影 8月回歸免費看
治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察

治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察
葛謨聯手亞當斯 勢除槍支暴力問題

葛謨聯手亞當斯 勢除槍支暴力問題
葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題

葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

2021-07-10 23:08

超人氣

更多 >
王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台
6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」
疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年