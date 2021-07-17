紐約以「奴隸主」命名的地標更名嗎？非裔準市長動念頭

亞當斯稱將改名紐約市以「奴隸主」命名的地標及街道。(本報檔案照)

民主黨紐約市 長候選人亞當斯 (Eric Adams)日前表示，紐約市街道部分是以紀念「奴隸主」而命名，他希望能重新命名這些街名。

當被問及是否會致力於改變每條違規街道和建築時，亞當斯說「愈多愈好，我們必須重新整理歷史。」他16日在參加紀念非洲裔女記者韋爾斯(Ida B. Wells)的活動後繼續說道；韋爾斯是美國歷史上著名的一名調查記者，曾在19世紀90年代後期冒著生命的危險揭露私刑時期非洲裔遭到的慘無人道的暴行。

當日亞當斯和韋爾斯的家人一起在布碌崙(布魯克林 )市政廳為這位已故十字軍戰士的新畫像揭幕，「我們不能讓孩子走進以奴隸主名字命名的學校，所以如今必須要重新考慮一些街道的名字，多元化非常重要。」

「希望確保布魯克林市政廳和紐約市政廳，以及所有這些建築都是多樣化的。」亞當斯補充說明，他雖沒有提出任何例子，但主要的城市地標幾乎都是以已故的奴隸主命名的，包括華盛頓廣場公園(Washington Square Park)，與該公園同名的美國第一任總統喬治·華盛頓(George Washington)，在父親去世後，他11歲時成為了奴隸主。

亞當斯本人住在布魯克林的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，這是為了紀念荷蘭殖民總幹事彼得·史岱文森(Peter Stuyvesant)，史岱文森曾於自己位在曼哈頓62英畝的莊園裡奴役達30人；除了這個社區，還有布魯克林的史岱文森大道(Stuyvesant Avenue)、曼哈頓的史岱文森街(Stuyvesant St.)和特殊高中史岱文森(Stuyvesant HS)。

「紐約」雜誌最近的一篇文章探討了從城市地標中抹去奴隸主名字的困難，其中的大部分也不在市長的控制範圍內，涉及到市議會、社區委員會和普通公眾，私人建築也不在市府的能力範圍。

這篇文章總結道，「要改變這座城市街道上和公共場所的紀念對象，就需要削減層層程序上的繁文縟節，即便如此，也不可能完全剝奪這座城市對奴隸主的認可。」