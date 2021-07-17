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腎上腺素注射針劑EpiPen壟斷訴訟 輝瑞3.45億元和解

編譯林育正／綜合16日電
輝瑞和旗下兩間子公司，同意在腎上腺素注射針劑EpiPen漲價的案件上，支付3億4500萬元和解金。(Getty Images)
輝瑞和旗下兩間子公司，同意在腎上腺素注射針劑EpiPen漲價的案件上，支付3億4500萬元和解金。(Getty Images)

輝瑞(Pfizer)和旗下兩間子公司，同意在腎上腺素注射針劑EpiPen漲價的案件上，支付3億4500萬元和解金。

在堪薩斯州堪薩斯市的法院文件中，總部位於紐約州的輝瑞，和位在馬里蘭州的Meridian醫學科技公司與田納西州的國王製藥(King Pharmaceuticals)，要求法院核准案件初步和解。

本案的訴訟可追溯至2016年，全國各地提出多件集體訴訟，宣稱輝瑞與旗下子公司生產的腎上腺素注射針劑EpiPen涉及反競爭行為。本案隨後考量地理因素，轉移至中西部的堪薩斯法院審理。

總部位於賓州的邁藍(Mylan)製藥公司也是訴訟案的被告，雖然擁有EpiPen品牌，但產品交由輝瑞生產。EpiPens為患者出現威脅生命的過敏反應時，可使用的自動腎上腺素注射裝置。

2007年當邁藍獲得市場銷售權，EpiPen的價錢為100元。但現在若沒有藥局折扣券或製造商折扣，則要價650元。

三周前，聯邦地方法院法官克萊布崔(Daniel Crabtree)才撤銷大部分對邁藍的指控，不過他允許其他反壟斷指控進行審判，目前預計將在9月7日開始。

輝瑞發言人否認公司有不法行為，表示尋求和解代表公司希望避免訴訟造成的干擾，以及持續專注在拯救病人生命的突破性研發上。

原告律師夏普(Rex Sharp)表示，客戶樂見輝瑞同意和解，但表示仍須法院核准。

輝瑞 紐約州 田納西州

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