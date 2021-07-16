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超尷尬…撞名變種病毒 達美航空避提「Delta」

編譯陳韻涵／綜合16日電
達美航空公司受與Delta變種病毒同名所累，憂心影響機票銷售。(美聯社)
達美航空公司受與Delta變種病毒同名所累，憂心影響機票銷售。(美聯社)

新冠肺炎疫情自去年以來重創航空業，各大航空公司盡量忘卻這段困難的營運時期，但達美航空(Delta Air Lines)卻受同名之累，達美航空恰巧撞名Delta變種毒株，該公司僅以病毒稱之，避免提及Delta這個雙關詞。

新冠病毒讓各大航空公司去年損失至少350億元，無一倖免，如今各國逐漸解封並放寬旅遊限制，卻又迎來Delta變種病毒迅速擴散的危機。

達美航空執行長巴斯坦恩(Ed Bastian)受訪時說：「我們單純稱它為變種病毒。」

Delta變種病毒又被稱作B.1.617.2變種病毒，其傳染力比其他變種病毒還要強，且對部分疫苗具有抗藥性。去年10月最初在印度發現的這種毒株，目前已成為美國主要致病毒株。

總部位於大西洋的達美航空表示，不希望Delta一詞造成混淆，該公司的命名由來，是因為自密西西比州達美地區的農業航空起家。

消息人士表示，儘管高層對名字感到彆扭，但並未影響機位銷售情況，許多乘客和組員都已接種疫苗。

巴斯坦恩說：「變種疫苗並未影響搭機人次。」

世界衛生組織(WHO)5月宣布以希臘字母命名新冠變種病毒，以便簡易辨識各種毒株，並避免以地名指稱病毒的歧視情況。

但達美航空的首席健康官員丁亨利(Henry Ting)上月推文表示，「我們比較喜歡稱它為B.1.617.2變種病毒 ，簡單又好記。」 

受病毒同名之累最慘的，莫過於可樂娜啤酒(Corona beer)的釀酒廠星座集團(Constellation Brands)，該公司品牌行銷資深副總裁阿爾瓦拉多(John Alvarado)去年告訴華爾街日報(Wall Street Journal)，曾面臨改名壓力。

儘管疫情之初，星座集團擔心疫情影響品牌形象和可樂娜啤酒的銷量，但一年後證明該公司屹立不搖，甚至加碼推廣熱銷的可樂娜啤酒。

相較之下，達美航空的對手不忘見隙插針。

經濟俱樂部(Economic Club)線上會議上周於華府登場，聯合航空控股公司(United Airlines Holdings)執行長柯比(Scott Kirby)不忘挖苦巴斯坦恩愁眉苦臉，但安慰他情況會隨著其他變種病毒出現而好轉。

變種病毒 疫情 疫苗

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