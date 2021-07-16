二手車市太瘋狂 俄州車商：這批40輛 還沒入店就被訂光

美國車市供不應求景況導致車商面臨缺貨，民眾也一車難求，二手車如今可能還比新車更搶手。 （路透）

在全美各地的汽車 展示中心，不管出自任何車廠或任何車款，只要一出廠或準備轉售，立即就能賣掉，因為在車市供不應求之際，人們深恐下手晚了搶不到。

美國 俄亥俄州哥倫布市車商Rick Ricart，正期盼著約40輛起亞Telluride運動休旅車到貨。這批二手車在未來三周內才會送達，但大多數車輛早就已被訂走，只會在交車前短暫停在倉庫裡幾個小時。

Ricart說：「這批車全賣光了，客戶不是已經簽約，就是付了訂金，市場現在很瘋狂。」

在芝加哥附近，經營兩家雪佛蘭（Chevrolet）汽車經銷店的Mark Scarpelli說，他手中的庫存量通常有600到700輛汽車，現在卻只有約50輛，送貨卡車每周來一或兩次，每次進約5到10輛車，由於客戶都排隊等著買車，汽車都會迅速售鑿。

車商指出，從售價10萬美元以上的豪華車和跑車，到家長常買給青少年子女的基本款中古車，幾乎所有車款都暢銷。汽車業高管說，上次車市出現如此供不應求的景況，很可能要追溯到二戰結束之後了，當時美國車廠在多年產製坦克跟飛機後，再度生產汽車。

美國車市掀搶購潮，是受供需兩大驅動力所導致：一方面是新冠疫情造成車用晶片短缺，限縮了車廠生產，使新車供給緊張，另一方面是美國經濟復甦強勁，利率處於低檔、家庭儲蓄率高及政府紓困措施，幫助推高買車需求。

車市供不應求景況已導致車商面臨缺貨，民眾也一車難求。一些經銷商正在打電話及寄電子郵件給先前的客戶，希望能買回一、兩年前賣出的車子，因為二手車如今與新車一樣搶手，或許還比新車更夯。

本周公布的官方數據顯示，在過去一年來，中古車價格飆漲45%左右，而新車與新卡車價格漲幅約5%。

租車 公司也在搶車。為了在疫情下求存，這些業者先前賣掉成千上萬輛車，現在則狂買汽車和卡車，盼能搶攻夏季旅遊旺季的開車人潮；在美國一些地區，每日租車費用已漲到數百美元。