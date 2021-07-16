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最資深自由派 83歲大法官布萊爾尚未決定退休

記者顏伶如／綜合報導
今年8月將滿83歲的大法官布萊爾說，還沒決定何時退休。(美聯社)
今年8月將滿83歲的大法官布萊爾說，還沒決定何時退休。(美聯社)

今年8月將屆滿83歲的大法官布萊爾(Stephen Breyer)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，尚未決定何時退休，他對於目前身為最高法院最資深自由派大法官的角色，則感到頗為滿意。這是最高法院恐因大法官退休而出現空缺引發輿論討論後，布萊爾首次公開發言。

擔任大法官已27年的布萊爾，14日在新罕布夏州喝咖啡時接受CNN訪問時說，對於退休計畫有兩個考慮因素。他說：「基本上，當然就是健康。第二個要考慮的，就是法院。」布萊爾與家人數十年來固定到新罕布夏州度假小屋避暑。

自由派倡議團體、法律教授及某些民主黨籍國會議員，過去這段期間紛紛公開喊話，勸說布萊爾退休，好讓拜登總統提名較年輕的自由派大法官，趁著民主黨在參院享有些微多數時通過任命案。

儘管部分自由派人士呼籲布萊爾應在最高法院審案期於7月初結束時順便宣布辭職，但布萊爾並未透露任何告老還鄉的意願。

CNN分析，自從大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世後，布萊爾在自由派大法官之間，由於資歷最久，德高望重，無形之間掌握更多權力。

對於記者詢問是否已決定何時退休，布萊爾言簡意賅回答：「沒有。」

布萊爾說，如今在許多案件的大法官私下討論中，身為最資深自由派大法官的地位，「讓我感受到轉變。不是吵架，不是挖苦，純粹就是商議」。

最高法院最近幾個判例裡，布萊爾都扮演重要角色，包括「可負擔健保法」(Affordable Care Act)第三次通過訴訟挑戰、提升學生的言論自由權，以及甲骨文公司(Oracle)提告的侵權官司當中裁定谷歌(Google)勝利。

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