加州核准第一個州府資助保障收入計畫

加州議會15日批准第一個由州政府資助的收入保障計畫。圖為共和黨籍眾議員方文思發言反對該計畫，稍後放棄投票。(美聯社)

加州 州議會15日批准全美第一個由州政府資助的保障收入計畫(guaranteed income plan)，每月將發送總金額3500萬元給符合條件的孕婦和最近離開寄養機構的年輕人，而且不限制領取人如何花用。

州參議會和眾議會分別以36-0、64-0壓倒性投票結果，表明兩黨對保障收入計畫的支持；近年來，全美數十個地方同類計畫如雨後春筍般湧現，有些由私人出資。

加州剛通過的計畫由納稅人出資，可能帶動其他州跟進。

各郡政府和組織將向州府申請資金，社會服務局(Department of Social Services)將核定哪些機構獲資助，而後由各地區官員決定月付金額；全美現有的收入保障計畫每月支付金額在500到1000元間。

加州州長紐森 (Gavin Newsom)擔任斯托克頓市長時便制訂收入保障計畫；他的顧問塔布斯說，下個推動目標是聯邦政府。

政府援助計畫對資金用途多嚴加規定，限制食品或住房等，但收入保障計畫不限定用途，這是為了降低導致健康問題、連帶難保工作的貧困壓力。

但共和黨籍州眾議員方文思(Vince Fong)等人持批評意見，認為保障收入計畫削弱工作動力並增加對政府的依賴。

收入保障可回頭追溯到18世紀，政府甚至在1960、70年代尼克森總統任內試驗，最近捲土重來。

目前已宣布收入保障計畫的地區包括紐奧良、加州奧克蘭、華盛頓州塔科馬、佛州 蓋恩斯維爾以及洛杉磯。

加州打算幫助孕婦和脫離寄養系統的年輕人，聖塔克拉拉郡的迪吉薩思(Naihla De Jesus)便因收入保障計畫而展開新的人生；17歲起一直處於寄養狀態，須照顧幼弟，直到24歲因保障計畫每月獲1000元，如今已有全職工作，不再為金錢擔憂。

聖塔克拉拉郡的收入保障計畫要求受助者填調查表以便追蹤。