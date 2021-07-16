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ICE局長提名人參院聽證：不會終止遣返計畫

編譯盧炯燊／綜合15日電
拜登提名的移民及海關執法局長岡薩雷斯出席參院聽證。(Getty Images)
拜登提名的移民及海關執法局長岡薩雷斯出席參院聽證。(Getty Images)

拜登總統的移民及海關執法局(ICE)局長提名人岡薩雷斯(Ed Gonzalez)15日承諾維護法治，以改善公共安全為目標，也不會終止地方執法部門與聯邦合作遣返無證移民的自願性計畫。

岡薩雷斯在參院國土安全和政府事務委員會的任命聽證會上指出，「美國夢」是有賴法治及有效的合法移民制度。

本身是移民第三代的岡薩雷斯原是德州哈里斯郡警察局長，也敢於批評前總統川普的移民政策；若任命通過，他將是歐巴馬政府以來首位獲參院確認的ICE局長。

在聽證會上岡薩雷斯讚揚新移民在美國歷史上所扮演的角色，強調美國已向世界表明，它不僅可以讓人生存，而且歡迎新移民到這個新家園，透過努力、誠實工作而找到美好生活。

岡薩雷斯在2016年當選警察局長後，其轄區曾退出聯邦夥伴計畫，拒絕實施川普授權警察執行移民法規的政策。

為此共和黨籍聯邦參議員波特曼(Rob Portman)在聽證會上質疑岡薩雷斯的做法。岡薩雷斯解釋，退出這個計畫是由於財力不足，無法支付員警受訓成為執行移民法人員的費用。

但他認為未經授權進入美國已構成犯罪，因此他不會終止這項聯邦夥伴計畫。他也強調，ICE應優先逮捕最近的非法入境者及重罪犯，而不是因輕微違規而被判入獄的無證移民。

美國公民自由聯盟(ACLU)對岡薩雷斯的證詞表示失望，認為他錯失機會，向移民家庭和社區明確表明，拜登政府要與川普政府的種族主義和反移民政策決裂。

岡薩雷斯在休斯頓警察局服務18年，從文職人員升到至警官，2016年當選警察局長，2019年7月公開在臉書上批評川普的移民政策，指川普想要趕走的人，都沒有對美國安全構成威脅。

移民家庭 美國公民 警察

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