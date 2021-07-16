我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

司法部長翻轉川普命令 允審查移民案件

編譯林梅婕／綜合15日電
司法部長加蘭德推翻川普政府命令，允許移民法官移除非優先案件或結案，有望減少移民案件嚴重積壓。(美聯社)
司法部長加蘭德推翻川普政府命令，允許移民法官移除非優先案件或結案，有望減少移民案件嚴重積壓。(美聯社)

前總統川普執政時期曾下令，禁止移民法官暫時擱置移民案件或驅逐令的審查，在15日遭司法部長加蘭德(Merrick Garland)廢除；根據紐約州雪城大學(Syracuse University)統計，目前累積的移民審查案件已多達超過130萬件，此舉能讓移民法官更專注於審查優先案件，並協助讓移民法院的系統更有效率。

由於案件擱置也讓許多移民申請者可在期間內滯留美國，審查結果出爐前都無需被遣返；因此批評者認為，這使移民法官經常允許移民滯留過長的時間。

前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)任職期間下令禁止移民法官暫擱審查，卻遭三個聯邦上訴法院拒絕，稱移民法官有權決定如何處理自己的案件；加蘭德也表示，移民法官可決定「將某些優先程度低的案件從審查排程中刪除，並專注於優先程度高的案件」。

川普政府執政期間使得待審查的移民案件開始激增，部分原因是多達數萬件原先被擱置的案件又再被重新安排聽證會；加蘭德重申，暫擱審查並非永久性，而是讓美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)在暫擱期間有更多時間審查。

與其他聯邦法院不同，移民法院完全受司法部指揮，而司法部長有權推翻移民法官的決定；川普執政期間針對移民法院曾頒布超過10項命令，都是在沒有制定新的法律的情況下通過。

加蘭德先前已推翻兩項川普時期的移民政策，而根據雪城大學的統計，自2018年財務年度以來，移民法庭的待審案件量增加74%，達到130萬件。

移民 司法部 川普

上一則

ICE局長提名人參院聽證：不會終止遣返計畫

下一則

18歲荷蘭青年、82歲前女飛行員 7/20隨貝佐斯闖太空

延伸閱讀

新書爆：密利曾怕川普敗選政變 川普嗆：政變不會找他

新書爆：密利曾怕川普敗選政變 川普嗆：政變不會找他
梅克爾訪美 總理生涯尾聲拚一波美德回溫政績

梅克爾訪美 總理生涯尾聲拚一波美德回溫政績
新書曝川普與盟友曾試著推翻政府 參謀首長憂選後政變

新書曝川普與盟友曾試著推翻政府 參謀首長憂選後政變
川普打開的可怕魔盒

川普打開的可怕魔盒

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

2021-07-09 22:41

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植