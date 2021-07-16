司法部長翻轉川普命令 允審查移民案件

司法部長加蘭德推翻川普政府命令，允許移民法官移除非優先案件或結案，有望減少移民案件嚴重積壓。(美聯社)

前總統川普 執政時期曾下令，禁止移民 法官暫時擱置移民案件或驅逐令的審查，在15日遭司法部 長加蘭德(Merrick Garland)廢除；根據紐約州雪城大學(Syracuse University)統計，目前累積的移民審查案件已多達超過130萬件，此舉能讓移民法官更專注於審查優先案件，並協助讓移民法院的系統更有效率。

由於案件擱置也讓許多移民申請者可在期間內滯留美國，審查結果出爐前都無需被遣返；因此批評者認為，這使移民法官經常允許移民滯留過長的時間。

前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)任職期間下令禁止移民法官暫擱審查，卻遭三個聯邦上訴法院拒絕，稱移民法官有權決定如何處理自己的案件；加蘭德也表示，移民法官可決定「將某些優先程度低的案件從審查排程中刪除，並專注於優先程度高的案件」。

川普政府執政期間使得待審查的移民案件開始激增，部分原因是多達數萬件原先被擱置的案件又再被重新安排聽證會；加蘭德重申，暫擱審查並非永久性，而是讓美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)在暫擱期間有更多時間審查。

與其他聯邦法院不同，移民法院完全受司法部指揮，而司法部長有權推翻移民法官的決定；川普執政期間針對移民法院曾頒布超過10項命令，都是在沒有制定新的法律的情況下通過。

加蘭德先前已推翻兩項川普時期的移民政策，而根據雪城大學的統計，自2018年財務年度以來，移民法庭的待審案件量增加74%，達到130萬件。