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18歲荷蘭青年、82歲前女飛行員 7/20隨貝佐斯闖太空

記者張聲肇／綜合報導 
18歲荷蘭少年戴門20日將與貝佐斯等人搭乘藍源太空公司的火箭船勇闖太空，將寫下最年輕者上太空的歷史紀錄。(美聯社)
18歲荷蘭少年戴門20日將與貝佐斯等人搭乘藍源太空公司的火箭船勇闖太空，將寫下最年輕者上太空的歷史紀錄。(美聯社)

18歲的荷蘭青年戴門(Oliver Daemen)20日將與電子商業巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯兄弟，以及82歲的太空界先驅一同搭乘藍源太空公司(Blue Origin)的「新謝帕德號」火箭船勇闖太空，寫下「最老最少上太空」的歷史紀錄。

原來以2800萬元贏得新謝帕德號第四個座位的一位富商，因「行程衝突」，臨時退出，改由下一順位的荷蘭競標者之子戴門頂替。

戴門驚喜有這個機會：「簡直酷斃了！這趟飛行雖然只有10分鐘，但我知道，這將是我這一生最特別的10分鐘。」他說，能夠經歷無重力狀態，從高處看這個世界，「我感到超級興奮」。

同搭乘藍源首班商業太空旅行「班機」的沃莉‧弗克( Wally Funk)是太空總署1960年代培訓13名女飛行員之一，她們原定駕駛水星七號太空船上太空，卻因故無法成行，貝佐斯特地請她一償宿願，順便寫下最高齡上太空的歷史篇章。

戴門家族發言人說，贏得第二順位的代價比2800萬少很多，但不願講出具體數字；而那筆2800萬元慈善競標款，已大致撥付給各太空教育社團。

藍源執行長史密斯(Bob Smith)說，戴門代表「將幫大家建造通往太空之路」的新世代。

戴門去年高中畢業後，暫緩進大學，專心拿到私人太空船駕駛員的執照，9月才上荷蘭武垂赫特大學(University of Utrecht)，主修物理和創新管理學。

他的父親喬斯戴門(Joes Daemen)是荷蘭私募基金公司Somerset Capital Partners的創辦人兼執行長。父子倆15日飛到德州，為這趟太空之旅作準備。

戴父說，他參加了6月12日的太空座次拍賣會，「競標價格開始飆漲時，我們就退出了」。

那位付了2800萬元的富商，藍源說等他有空時，仍可使用那張「機票」。

戴門請教過荷蘭太空人匱鄱斯( Andre Kuipers)，謹記這兩度上太空的前輩奉勸：「別把寶貴時間浪費在照相，好好把握觀看我們美麗星球的機會。」

蘇聯太空人提托夫(Ghermon Titov)25歲就飛到地球軌道，是目前最年輕太空人紀錄保持者；美國太空人葛倫(John Glenn)則於1998年以77歲之齡隨發現號太空梭升空，寫下最年長上太空紀錄。

太空人 貝佐斯 美國

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