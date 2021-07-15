「周六夜現場」華裔楊伯文入圍艾美獎 刷新節目紀錄

30歲的華裔演員楊伯文以老字號深夜綜藝節目「周六夜現場」獲得艾美獎提名。(Getty Images)

「第73屆艾美獎」(73rd Primetime Emmy Awards)入圍名單出爐，30歲的華裔 演員楊伯文(Bowen Yang)因其在「周六夜現場」(Saturday Night Live)的演出而入圍「最佳喜劇類影集男配角」，成為「周六夜現場」1975年開播以來，第一位角逐艾美獎演技項目的演員，也是極少數獲艾美獎提名 的亞裔演員 。

楊伯文出生於澳洲布里斯本，雙親都是中國移民，後來在科羅拉多州落腳；楊伯文從2018年開始為周六夜現場節目編劇，2019年成為「周六夜現場」節目演出班底中第一位華裔演員；他的演出獲得艾美獎喜劇影集最佳男配角提名。

國家廣播公司(NBC)報導，楊伯文除了短劇演出獲得粉絲喜愛，對於種族歧視、反亞裔等敏感議題的處理，也受到觀眾肯定。

亞裔民眾頻頻遭受歧視攻擊之際，楊伯文在「周六夜現場」短劇「周末更新」(Weekend Update)橋段中說：「如果有人的個性是『見到亞裔老奶奶就痛打一頓』，這並不叫對話。」

楊伯文也是Podcast節目「Las Culturistas」聯合主持人，以及「大城小妞」(Broad City)等節目的客座演員。

在楊伯文之前，2017年時，華裔演員黃榮亮(BD Wong)以「駭客軍團」(Mr. Robot)獲得艾美獎「最佳劇情類客串男演員」提名。

首位奪得艾美獎的亞裔演員，為2010年時以「法庭女王」(The Good Wife)獲得「劇情類最佳女配角」的英國演員雅琪‧潘嘉比(Archie Panjabi)；首位亞裔男演員則是2017年以「罪夜之奔」(The Night Of)奪下「最佳有限劇集或電視電影男主角」的阿邁德(Riz Ahmed)。

首位獲得艾美獎提名的美國亞裔女演員為韓裔的吳珊卓(Sandra Oh)，在2018年時以「追殺夏娃」(Killing Eve)獲得「最佳劇情類影集女主角」提名。