全美藥物過量致死 去年破紀錄高達9.3萬人

密西根州居民麥格拉森(左)去年5月6日因吸毒過量死於自家公寓，那是他39歲生日前一天。右為他的弟弟。(美聯社)

聯邦當局14日公布報告指出，去年新冠疫情 大流行期間，藥物過量致死人數飆升至破紀錄的9萬3000人，比前一年用藥過量死亡人數大增2萬1000人，增幅達29%。

專家指出，疫情封鎖和其他限制，讓毒癮者更加孤立，治療也更困難；追踪用藥過量趨勢的布朗大學公共衛生研究員馬歇爾(Brandon Marshall)表示，「生命損失之大，令人難以置信；美國 一直在面臨最嚴重的藥物過量流行病，但新冠疫情顯然讓危機更加惡化」。

家住密西根州的麥格拉森(Jordan McGlashen)去年5月6日於39歲生日前一天，因吸毒過量死在家裡，死因確認是吸食海洛因和芬太尼過量。他的弟弟在訃聞裡談及有毒癮的喬丹 說：「我真的很難去想喬丹是怎麼死的。」

美國藥物過量流行病一度以處方止痛藥為主，近年來被海洛因和芬太尼(fentanyl，一種危險的強效鴉片類藥物)取代；芬太尼被用來治療癌症等疾病引起的劇烈疼痛，常被非法出售並與其他藥物混用。

疾病防治中心(CDC)數據顯示，去年逾60%藥物過量死亡事件與芬太尼有關。

紐約州雪城大學(Syracuse University)社會學副教授蒙納特 (Shannon Monnat) 指出，目前沒有證據顯示去年有更多民眾開始吸毒；用藥過量死亡人數增加，很可能是發生在持續與毒癮搏鬥的人身上；有人向她的研究團隊表示，政府延長失業救濟金、暫時禁止房東逼遷，讓有毒癮者比平時擁有更多錢，「他們趁著自己有錢，囤積(藥物)供應」。

2020年是美國歷史上最致命的一年，全國有逾330萬人死亡；CDC審查死亡證明得出，2020年藥物過量死亡人數估計逾9萬3000人，這表示平均每天有250多人或每小時約11人死於用藥過量。

2020年除了新罕布夏州和南達科他州外，其他各州用藥過量死亡人數都增加了；肯塔基州用藥過量次數從前一年不到1400人上升至2100人；南卡羅來納、西維吉尼亞和加州也大幅增長；由於芬太尼擴散，專家預計，今年吸毒過量死亡人數不會顯著下降。