艾美獎名單 「王冠」、「曼達洛人」各獲最多24項提名

「星際大戰：曼達洛人」(The Mandalorian)獲得艾美獎24項提名。(美聯社)

第73屆艾美獎(Emmy Award)13日公布入圍 名單，「王冠」(The Crown)與「星際大戰：曼達洛人」(The Mandalorian)各獲得24項提名 ，是兩大囊括最多入圍獎項的影集；漫威影集「汪達與幻視」(WandaVision)則以23項提名，緊追在後。

今年艾美獎入圍名單彰顯串流媒體快速崛起並成為主流，獲最多提名的影集都是過去兩年在串流媒體推出，傳統廣播電視網在戲劇、喜劇和有線劇集三大類別只獲兩項提名，分別是國家廣播公司(NBC)電視劇「這就是我們」 (This Is Us)和美國廣播公司(ABC)情境喜劇「黑人當道」(Black-ish)。

「王冠」(The Crown)獲得24項艾美獎提名，其中飾演戴安娜王妃的艾瑪·科林人圍戲劇類最佳女主角。(美聯社)

疫情下被迫宅在家裡的人顯然比以往任何時候都依賴電視分散注意力，13日底定的入圍名單呈現多樣化說故事組合，獲提名演員和創作者背景也十分多元；主演「姿勢」(Pose)的演員MJ·羅德里格斯(Mj Rodriguez)是第一位被提名為主角的跨性別女性；「姿勢」也獲最佳戲劇類提名。

主演「姿勢」(Pose)的演員MJ·羅德里格斯，是第一位被提名為主角的跨性別女性。(美聯社)

串流媒體「網飛」(Netflix)系列影集「王冠」是第四次獲得最佳劇集提名，「網飛」很有可能以此贏得它的首個最高戲劇獎項。

描述英國 王室內幕的「王冠」第四季內容，主要講述查理王子和戴安娜(Diana Spencer) 的求愛過程和動盪婚姻關係；主演的喬許·歐康納 (Josh O'Connor)和艾瑪·科林 (Emma Corrin)均獲戲劇類最佳男女主角提名。

劇中飾演伊麗莎白二世女王的奧莉薇亞·柯爾曼 (Olivia Colman)和飾演英國首相柴契爾(Minister Margaret Thatcher)的吉蓮·安德森 (Gillian Anderson)，雙雙獲得最佳女配角提名。

美國訪談界天后歐普拉(Oprah Winfrey)3月為英國哈利王子和妻子梅根 (Meghan Markle)做的專訪，獲最佳寫實系列或特別節目最佳主持人提名。

「星際大戰：曼達洛人」及漫威宇宙影集「汪達與幻視」今年大舉入圍，讓艾美獎最愛的科幻與奇幻片名單又添加了兩部重量級作品；亞馬遜串流媒體的超級英雄喜劇片「黑袍糾察隊』 (The Boys)也獲提名最佳戲劇獎項。

國家公共廣播電台(National Public Radio)電視評論家德甘斯(Eric Deggans) 表示，「我們正處在串流媒體主掌遊戲大局的點上，艾美獎提名反映了這一點；串流媒體的勝利可以預見。」

HBO和其串流媒體HBO Max獲130項提名，排名第一；Netflix以129項提名，屈居第二。

艾美獎頒獎典禮訂9月19日舉行，不像去年因疫情改採線上模式，今年典禮將由哥倫比亞廣播公司(CBS)在劇院現場直播，參與的被提名者和嘉賓有限；主持人是塞德克‧凱爾斯(Cedric the Entertainer)。