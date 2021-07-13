兒童抵稅15日發放 3900萬家庭每月可收到250-300元

最新一波兒童抵稅福利本周將開始發放。圖為副總統賀錦麗訪問華府一所早期兒童教育中心，推動兒童抵稅福利。(美聯社)

象徵聯邦社會安全網里程碑的兒童抵稅(child tax credit)，最新一波本周將開始發放。國稅局 (IRS)將以納稅人2020年或2019年報稅 紀錄為根據，民眾不需要另外提出申請，今年之內年齡17歲以下兒女，每月可收到250元至300元兒童抵稅，家庭年收入11萬2500元以下可收到全額，家庭年收入超過15萬元收到金額將遞減。

有線電視新聞網(CNN)報導，國稅局正設法加強宣導，呼籲低收入 家庭不要錯過領取機會。

報導指出，住在紐約皇后區、育有7歲至17歲之間5名兒女的梅琳達‧威廉斯(Melinda Williams)說，由於收入過低，未達報稅門檻，原以為沒有資格拿到這波兒童抵稅，獲得牧師上周告知每個孩子有3000元抵稅可拿之後，她才趕緊透過免費稅務諮詢提交2020年所得稅資料。

報導指出，國稅局準備本周發放兒童抵稅之際，希望數以百萬計像威廉斯一樣的低收入民眾，不要錯過領取機會。兒童抵稅半數金額將從15日起自動發放，直到年底為止。另外半數則留待納稅人明年報稅時領取。

國稅局表示，沒有報稅的低收入家庭、不曾在國稅局網站「非申報者」(Non-Filers)專區填寫資料的低收入民眾，都必須採取行動才能確保領到這波兒童抵稅。

拜登政府指出，約有3900萬戶家庭從15日起可按月領到這波兒童抵稅，受惠兒童占全國兒童人口88%。

根據疫情紓困法案，單親家長個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅年收入15萬元以下家庭，從7月15日起每月15日將收到自動存入銀行戶頭的兒童抵稅福利，每名6歲以下孩童共計可領3600元兒童抵稅福利，6歲以上至17歲以下兒童每人則可領到3000元兒童抵稅福利。如果15日為假日或周末，撥款日期則為最接近15日的上班日。