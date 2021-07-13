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美國人口老化 商務部長：高齡化像磚頭重擊經濟

編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）12日表示，總統拜登提出規模4,000億美元年長者和殘疾人士在家照顧的支出提案尚未取得民主黨同僚的足夠支持。她指出，這套支出是經濟所需，如果沒有增加聯邦支援，美國的人口老化問題將會「像一噸磚頭」一樣重擊美國經濟。

雷蒙多警告說，當前的人口老化與照護問題情勢是難以承受的。她本身也在為她高齡90歲的母親支付24小時照護的費用。

雷蒙多在接受路透採訪時表示，若不採取行動，這項問題將讓女性無法重返職場或留在職場中，進而衝擊美國經濟。在疫情期間，有數百萬女性離開職場，通常是必須照顧在家遠距上課的孩子或是父母親。

拜登政府官員和許多高齡化問題專家表示，隨著二次大戰後嬰兒潮世代變成銀髮族，美國日益面臨照護人力嚴重不足的問題。

根據最新人口普查，在美國3.28億人口中，16.5％的年齡在65歲以上，相當5,400萬人。到了2030年，逾65歲者人口將增至7,400萬人，其中普遍最需要照顧的85歲以上人口，成長速度更快。

拜登3月提出將提供給低收入戶美國民眾的聯邦醫療補助（Medicaid）計畫在未來十年擴大4,000億美元，為年長者與殘疾人士在家照護提供補助，並且為看護調薪。雷蒙多說，拜登仍承諾堅持這項4000億美元數字。

美國 拜登 雷蒙多

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