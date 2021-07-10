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ICE新規：懷孕、哺乳、產後婦女 不再拘留

記者顏伶如／綜合報導
根據美國移民及海關執法局公布新規，今後將避免拘留懷孕、正在哺乳期或產後婦女。圖為一個移民家庭穿越邊界，向當局自首後準備搭車離開。(美聯社)
根據美國移民及海關執法局公布新規，今後將避免拘留懷孕、正在哺乳期或產後婦女。圖為一個移民家庭穿越邊界，向當局自首後準備搭車離開。(美聯社)

美國移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)9日公布新規，今後將避免拘留懷孕、正在哺乳期或產後的婦女。

這項作法與前總統川普任內截然不同；華盛頓郵報指出，川普任內通過規定，使得數以千計有孕在身、哺乳期或剛生產完的婦女，遭到移民及海關執法局官員拘押。

孕婦在歐巴馬總統任內通常得以不必受到移民拘留(immigration detention)，拜登政府則讓一年之內生產的婦女、正在哺乳期間的婦女，都可以免於移民拘留。

拜登總統上台後，對於因為觸犯民事移民法(civil immigration laws)而面臨被捕、遣返的移民，發布項目越來越多的豁免清單；部分輿論批評拜登儼然放棄執行美國法律的責任，但拜登則表示，希望以更符合人道精神的角度處理移民政策，尤其針對來自中美洲等區域、攜家帶眷的移民家庭

移民及海關執法局9日發表聲明指出，新政策是基於保護孕婦與產婦的「健康及安全」考量，並理解嬰幼兒需要時間成長，強化親子關係。

移民及海關執法局代理局長強生(Tae Johnson)在聲明中說：「移民及海關執法局承諾守護美國移民制度完整，保護懷孕、哺乳期及產後人士的健康與安全。」

聲明中寫道，由於懷孕、哺乳期及產後人士的特殊需求，移民及海關執法局代理局不再拘留這些民眾，除非法律規定不得釋放或有特殊狀況。

依照例行體檢程序，女性移民被送入拘留中心後都須驗孕。某些女性移民在拘留所驗孕結果出爐前，並不知道自己已經懷孕；根據ICE新規，類似的女移民今後將可獲釋。

根據新規，數量非常有限的孕婦及產後婦女今後將繼續遭到拘留，包括瀕臨死亡、暴力或身體傷害等立即風險的女性，或可出現國家安全疑慮；ICE主管必須核准這些案例的逮捕及拘留令，並確保這些女性拘留期間獲得醫療照護。

川普政府在2017年頒布行政命令，取消讓孕婦得以從移民拘留中心釋放的措施。根據非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)統計，移民及海關執法局在2018年拘留將近2萬100名孕婦，比歐巴馬政府執政最後一年的孕婦拘留人數增加52%。

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