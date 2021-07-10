14歲女拼對「murraya」 首位非裔摘拼字大賽冠軍

紐奧良市14歲女生賽拉‧艾方賈德8日晚間在2021全美拼字比賽中奪冠。圖為她捧著冠軍盃，五彩碎紙由天花板灑落。(美聯社)

紐奧良市14歲女生賽拉‧艾方賈德(Zaila Avant-garde)，8日晚在2021全美拼字比賽(Scripps National Spelling Bee)上，成功拼對murraya(七里香、月橘)這個單詞而奪冠，創下首位美籍非洲裔斬獲此項賽事冠軍的紀錄。

華盛頓郵報報導，在拼對七里香的單詞之前，艾方賈德先克服一些艱僻字眼如retene(惹烯)、ancistroid(鉤狀物)、depreter(碎石牆飾)等，過關斬將來到決賽；答對冠軍生字之後，她高興得蹦蹦跳跳，喜極而呼，五彩碎紙由天花板灑落到舞台，慶賀冠軍產生；1998年在全美拼字比賽奪冠的裘蒂—安‧麥斯威爾(Jody-Anne Maxwell)是全美拼字比賽第一位黑人冠軍，但她是牙買加人，不是美籍。

艾方賈德還是一位才華極高的籃球選手，保有三項同時籃球多顆運球的金氏世界紀錄。

因為新冠疫情 ，去年全美拼字比賽被迫取消，是第二次世界大戰以來首見；今年雖然恢復舉辦，但疫情的影響依然很明顯，相形以往，比賽規模小得多；決賽前的各輪賽事過去幾周都透過遠端方式舉辦，最後只有11人前來佛州布埃納文斯塔湖(Lake Buena Vista)的「ESPN世界運動場」(ESPN Wide World of Sports Complex)，參加決賽各個回合。

決賽考的拼字很多都有晦澀的拉丁文或希臘文字根，但艾方賈德就像籃球運球一樣游刃有餘，成為擁有96年歷史的首位非裔 全美拼字比賽冠軍。

美聯社報導，艾方賈德表示很清楚自己奪冠後備受矚目，很多人夢想著追隨她的腳步，希望接下來幾年，有更多非裔及拉美裔能參加這項比賽。

艾方賈德表示，拼字是自己另項嗜好，但經常一天練上七個小時；她的籃球天分很高，而且希望有朝一日自己能打進女子職籃(WNBA)賽事。但她表示，如果不能打進職籃，想就讀的大學第一志願是哈佛，畢業後想就職於國家航空暨太空 總署(NASA)。