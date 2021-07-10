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后翼棄兵真人版 新澤西12歲童奪最年輕西洋棋特級大師

編譯林梅婕／綜合9日電
年僅12歲的男孩米西拉，7日在布達佩斯成為有史以來最年輕的西洋棋特級大師。(NBC電視台截圖)
年僅12歲的男孩米西拉，7日在布達佩斯成為有史以來最年輕的西洋棋特級大師。(NBC電視台截圖)

新澤西州一名年僅12歲的男孩米西拉(Abhimanyu Mishra)，7日在匈牙利首都布達佩斯成為有史以來最年輕的西洋棋特級大師；他以12歲4個月又25天的年紀，打敗當年俄羅斯西洋棋手卡爾加金(Sergey Karjakin)12歲又7個月大的紀錄。

棋手必須達到幾項標準才能成為西洋棋特級大師，包括在西洋棋錦標賽的高階比賽中獲勝，以及在世界西洋棋聯合會(FIDE)累積達到2500分。

今年6月米西拉先是獲得2500分的積分，接著本周在布達佩斯舉辦的Vezerkepzo GM Mix錦標賽中，在第九回合打敗印度籍西洋棋特級大師門冬卡(Leon Mendonca)，取得最後一項特級大師的資格門票，打敗卡爾加金的紀錄。

去年影集「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)為全球掀起一陣西洋棋風暴，沒想到今年新州果真就誕生了一位傑出的小小西洋棋士；米西拉事後也興奮地在社群媒體推特上寫道：「我終於戰勝我最強勁的對手(就是新冠疫情)，他讓我14個月都沒辦法比賽。謝謝所有人的愛與支持，我也非常期待世界盃的到來。」

米西拉的年齡比當年的卡爾加金還小66天，不過卡爾加金保持最年輕西洋棋特級大師的紀錄長達19年之久；卡爾加金在2016年冠軍賽上與挪威西洋棋特級大師卡爾森(Magnus Carlsen)正面交鋒，但最終敗陣。

對米西拉來說，「破紀錄」並不是什麼稀有的事，他在七歲那年就成為美國西洋棋協會(United States Chess Federation)最年輕的專家，九歲那年又成為美國最年幼的國家大師(National Master)，10歲9個月又20天更直接成為史上最年輕國際大師。

美國 新澤西州 社群媒體

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