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熱帶風暴愛莎從佛羅里達州一路北上 已致1死10傷

編譯林梅婕／綜合8日電
熱帶風暴愛莎從佛羅里達州一路北上，所經之處不僅降下豪雨，強風也釀災。圖為吹倒的大樹阻礙道路。(美聯社)
熱帶風暴愛莎從佛羅里達州一路北上，所經之處不僅降下豪雨，強風也釀災。圖為吹倒的大樹阻礙道路。(美聯社)

熱帶風暴愛莎(Elsa)從佛羅里達州一路北上席捲東岸沿海地區，已造成一人死亡、十人受傷；喬治亞州海軍基地一帶還出現龍捲風，造成多輛汽車翻覆，一些車被吹進河裡。

根據國家颶風中心(National Hurricane Center)消息，愛莎的風力強度在8日達到每小時50哩(相當於每小時80公里)，在北卡羅來納州到維吉尼亞州部分地區也帶來豪雨；暴風圈將持續北上移動，當局預測9日前會形成後熱帶氣旋(post-topical cyclone)。

北卡州至麻州沿海地區已發出熱帶風暴警報，國家氣象局(National Weather Service)也提醒，紐約長島地區可能9日凌晨開始感受到愛莎帶來的持續性強風。

北卡州莫爾黑德城(Morehead City)國家氣象局分部在推特上表示，費爾德區(Fairfield)8日下午出現龍捲風，周遭的海德郡(Hyde County)及其他地區都已接獲警報。

儘管帶來豪大雨以及數次的龍捲風警報，愛莎在佛州並未造成嚴重的破壞；不過當局表示，7日在傑克遜維爾(Jacksonville)發生路樹倒塌重壓兩台車的意外，造成一人死亡。

官方人員表示，死者為傑克遜維爾第16巡邏偵察隊(Patrol and Reconnaissance Squadron)的一名水手，當天氣象預報顯示風速為每小時50哩；該市消防局隊長波斯威默(Eric Prosswimmer)指出，路樹倒塌時還下著大雨。

隨後一陣二級(EF-2)龍捲風襲擊喬州國王灣海軍潛艇基地(Kings Bay Naval Submarine Base)，截至7日晚間坎登郡(Camden County)沿海地區共有九人受傷；其中八人被送往醫院，不過有些人狀況良好已出院。

國王灣海軍潛艇基地發言人塔克(Chris Tucker)表示，當地少數建物受到輕微破壞，多輛汽車翻覆，但潛艇和其他軍隊資產皆未受損。

龍捲風 熱帶風暴 北卡羅來納州

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