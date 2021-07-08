熱昏了…北美史上最熱6月 未來1周恐再高華氏25度

上月為北美歷來最熱6月，歐洲也歷經第二熱的6月。圖為華府兒童在炎炎烈日下戲水。(歐新社)

今年6月高溫 屢創紀錄，這是北美最熱、歐洲第二熱和全球第四熱的6月；過去一周，高壓造成的「熱蓋現象」(heat dome)已造成數百人死亡，光是俄勒岡州上周高溫致死人數已累計達116人，而且未來一周平均溫度最高恐再攀升華氏25度。

研究人員7日表示，今年6月是北美紀錄到的最熱6月，數百萬人正面臨或已經歷最熱高溫；根據哥白尼氣候變化服務(C3S)，北美6月平均地表溫度比上次最熱的2012年6月高出0.25度。

今年6月平均溫度比1991年至2020年平均高出逾2度，進一步證明人類排放的二氧化碳與溫室氣體導致地球持續暖化。

根據C3S，6月高溫不只出現在北美，歐洲也出現歷來第二熱的6月，僅次於2019年6月；非洲西北部和南部、中東部分地區、中國和東南亞多地溫度也高於平均；西伯利亞高溫使該區野火季提前。

以全球而言，今年6月屬史上第四熱，2016年、2019年和2020年的6月都比今年更熱。

俄勒岡州經過一周熱浪，造成大規模死傷事件，已有116人死亡。圖為民眾因暑熱難熬，晚上紛到戶外搭床睡覺。(路透)

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，美國多數地方的夏季溫度可能高於往常；根據分析，今年很有機會進入歷年前十熱的一年，但因爲今年年初太平洋海面溫度低於往常，所以不太可能進入前五名。

6月高溫持續籠罩美國多地與加拿大 ，僅有美國南部平原、東南部部分地區，以及加拿大北部和哈德遜灣(Hudson Bay)溫度稍微比平常涼爽。

最炎熱地區出現美西、加拿大西南部；西部高溫延燒，乾旱嚴重，作物乾癟，不僅威脅用水供應，更提高嚴重野火季的風險；6月熱害最慘的地方大多座落在俄勒岡、華盛頓州和加拿大卑詩省，當局表示高壓造成的「熱蓋現象」造成數百人死亡。

俄勒岡州經過一周熱浪，造成大規模死傷事件，已有116人死亡。圖為在沙林姆市，消防人員試圖將一位熱昏的民眾送往醫院救治。(美聯社)

西雅圖、波特蘭等許多城市高溫破紀錄，部分地區高溫飆高到115度；過去一周熱浪 造成多州大量居民死亡。

俄勒岡州上周熱浪高溫破紀錄，該州7日更新熱浪致死人數已攀升至116人，年紀介於37到97歲；波特蘭蒙特諾瑪郡(Multnomah County)高溫致死人數最多，當局表示多數人因無冷氣或電扇而身亡。

在加拿大西南部、美西多地，本周新一波熱浪恐為加州內陸地區帶來危險高溫，氣象學家警告，加州中谷地區(Central Valley)恐面臨破紀錄115度高溫，棕櫚泉(Palm Springs)恐飆高至120度，死亡谷(Death Valley)恐飆至130度。

加州緊急部門發言人警告，今年溫度恐比平常高10度。當局也擔心熱浪恐出現斷電危機，呼籲民眾節約能源。

本周到下周期間，西部多地平均溫度最高恐增加25度， 逾2500萬人未來一周將迎來三位數高溫。