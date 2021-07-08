教「批判種族論」挨罰 教師工會：已備妥辯護資金

全美一大教師工會誓言捍衛因為教授「批判種族論」而遭懲處的教師。圖為民眾舉牌反對教授批判種族論。(美聯社)

全美一大教師工會6日誓言捍衛因為教授美國 「誠實歷史」而遭懲處的教師，諷刺的是，傳授「批判種族論」(critical race theory)原本是多州用以尋求避免課堂討論種族與歧視的方法之一。

美國教師聯盟(AFT)主席蘭迪·魏葛登(Randi Weingarten)透過視訊會議告訴工會成員說，工會已經準備好辯護資金和興訟手續，允諾對抗「文化戰士」，這群文化戰士試圖以批判種族論為由，限制教師探討種族主義 和歧視議題。

至少六個州通過新法，限制種族議題在課堂上的教授方式，另有多個州正在討論類似提案。

許多法案意圖禁止教師教授批判種族論，這是一種透過種族主義稜鏡檢視歷史的學術架構，以該國體制系統性的種族主義為思想核心，且以白人為主的方式維持社會運作。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)6月簽署一項法律，禁止學校教授會讓人因為種族或性別而「感到不舒服適、內疚、痛苦，或任何其他形式心理困擾的內容」，稱奴隸與種族主義只能當作國家自由與平等「真實創立原則」的偏差內容教導。

部分州的相關法案威脅開罰違規教師，連帶刪減給所屬學校的州經費。

魏葛登說：「我們工會將會捍衛因為教導誠實歷史而碰上麻煩的成員；教導事實真相並非種族歧視 或錯誤，扭曲歷史並威脅教育者教導事實才是真正的種族歧視和錯誤。」

魏葛登受訪時表示，工會已在既有的法律訴訟費項目中增列250萬元，因應教導種族議題而起的訴訟，用以捍衛教導種族主義及奴隸議題的教師，工會也考慮提告對抗州政府的法律。

學術的批判種族論近年成為共和黨在政治造勢場合的熱門批評議題，指教師教導此論點會讓白人學生心生愧疚。

魏葛登則表示，這種理論本來就有在大學教，只是之前沒有教高中和小學學生。