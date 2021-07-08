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偷渡客抵美往哪去？也受社群媒體影響

編譯陳韻涵／綜合7日電
統計數據顯示，從各地入境美國的非法移民會因母國不同而選擇各異去處。圖為一群委內瑞拉移民涉水度過美墨邊界的葛蘭德河，抵達德州德里歐市。(美聯社)
統計數據顯示，從各地入境美國的非法移民會因母國不同而選擇各異去處。圖為一群委內瑞拉移民涉水度過美墨邊界的葛蘭德河，抵達德州德里歐市。(美聯社)

海關與邊境保護局(CBP)最新統計數據顯示，從各地入境美國非法移民會因母國不同而選擇各異去處。

華盛頓郵報報導，每個月有數萬移民從南美洲、加勒比海地區和亞洲等地，經墨西哥入境美國，但他們抵達美境後的目的地各不相同。

CBP今年5月拘留的7366名巴西人中，有63%前往亞利桑納州尤馬市(Yuma)；CBP今年5月拘留7371名委內瑞拉人，其中74%轉赴德州德里歐市(Del Rio)。

厄瓜多人會去德州與墨西哥邊境城市艾爾帕索(El Paso)，古巴人前往尤馬和德里歐，海地人則選擇德里歐和艾爾帕索；至於邊境巡邏隊(BP)最忙碌的區域格蘭德河谷(Rio Grande Valley)，依然是帶有七歲以下兒童的中美洲家庭最愛。

聯邦官員表示，從未看過如此複雜的移民路徑，顯見社群媒體與移民社群間口耳相傳的消息傳播力驚人。

人口走私集團也利用美國各地不同調的移民接納政策，根據「客戶」的國籍與人口組成挑選最適合的偷渡口岸。

去年3月以來，美國政府仰賴「美國法典第42卷」(Title 42)授權的健康法規，迅速將移民遣返回墨西哥，以遏止新冠病毒在邊境收容中心與監獄擴散的風險，但此政策並未統一於所有邊境實施，人口走私集團遂將移民送往最容易闖關之處。

邊境巡邏隊(BP)副隊長奧提茲(Raul Ortiz)表示，移民聽說北方比較安全就往北邊去，他們大多仰賴親屬及社群媒體的推薦資訊，「也有人口走私集團專門根據移民的人口組成，挑選適合的入境地點」。

奧提茲表示，這種情況會讓邊境巡邏隊有時人力短缺，影響辦事效率。他說：「西南部的所有邊境關口最好能統一政策。」

CBP本周即將公布6月的邊境非法移民逮捕數據，這是連續第四個月人數超過17萬人。

拜登總統就任前曾表示，不希望邊境有200萬人；美國當局在9月30日結束的財政年度已經拘留超過150萬人，為2000年以來最多。

非法移民 邊境 美國

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