Google又挨告 36州檢察長聯合提反壟斷訴訟

Google 7日又被美國州檢察長控告濫用市場權力。(路透)

美國 36個州的檢察長周三（7日）向舊金山聯邦法院遞出訴狀，指控Google 的應用程式（App ）銷售平台「Google Play商店」濫用市場權力。

彭博資訊說，訟案是美國國內政府部門對Google營運操作的最新攻擊行動。去年司法部和一群州檢察長針對Google的搜尋業務，提了另一宗訴訟。另外還有一件也是多個州集體控告Google案，目標是Google的數位廣告經營模式。

上周，與Google同是網路世界大咖的臉書（Facebook）剛在類似的反托辣斯訴訟戰中獲勝。承審法官認為，州檢察長拖太久才主張臉書收購Instagram和WhatsApp妨害競爭，駁回提訴州的請求。

Google母公司字母股價在周三正常交易時段微漲，盤後交易轉為微跌，變動不大。今年以來，字母股價漲幅44%，表現遠優於大盤。針對周三的新訴訟，Google未立即回應彭博的採訪。

西方世界的App經濟被Google與蘋果雙頭壟斷，這兩家公司也因此受到監管機關與app開發商的壓力，開發商抱怨抽成太高，上架的規則複雜，他們只得把成本轉嫁給消費者，消費者因而要花多錢。

根據調研公司App Annie的資料，去年行動App商店的營業額總計1,430億美元，年增20%，顯示此一產業的蓬勃發展。