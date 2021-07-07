被拒北卡大終身教職 非裔普立茲獎得主去霍華德大學

普立茲評論獎得主、非裔調查記者妮可．漢娜瓊斯決定不在北卡羅來納大學任教，改接受華府霍華德大學邀請，成為該校種族和新聞學騎士主席終身職教授。(美聯社)

現年45歲的普立茲評論獎得主、非裔 調查記者妮可‧漢娜瓊斯(Nikole Hannah-Jones)6日宣布，在歷經終身教職地位奮戰後，她決定不在北卡 羅來納大學(UNC)任教，改接受華府霍華德大學邀請，成為該校種族和新聞學騎士主席終身職教授。

有關漢娜瓊斯能否成為教堂山北卡大學終身教職爭議，連續數周引爆校區內外強烈反彈；許多教授和校友都對此事件表示沮喪，非裔教職員工和學生則質疑這所以白人為主的大學是否重視他們。漢娜瓊斯6日以書面聲明表示，「過去幾周非常黑暗。被一所曾惠我良多、我一心只想回饋的母校大學如此卑鄙對待，讓我非常痛苦。」

漢娜瓊斯為紐約時報雜誌的美國奴隸制歷史專題「1619計畫」(1619 Project)工作表現卓越，去年榮獲普立茲評論獎。她表示，「自從1619計畫推出，政治風暴就一直困擾著我」，包括前總統川普在內的保守派都曾批評她的工作。受到保守派政治干預及新聞學院一位大金主反對，她去年提出申請成為北卡大學新聞學院終身教職的案子，一度停擺。

大學官員表示，漢娜瓊斯申請UNC新聞學院終身教授案去年提交校董會，但一名董事會成員審查任命時質疑她的非學術背景，最後只給了她為期五年的合同，後來校董會面臨抗議和反彈，壓力愈來愈大，終於投票 決定提供她終身職；UNC並在四月對外宣布此結果。

但漢娜瓊斯6日表示，「校方歷經數周抗議、面臨法律訴訟威脅、並成為全國性醜聞之後，才趕在最後一天的最後時刻投票，這已不再是我想要的了。」

反之，漢娜瓊斯改接受歷史悠久、有「非裔哈佛」美稱的華府霍華德大學聘請，擔任該校種族和新聞學騎士主席終身教職。該校6日同時宣布，屢獲殊榮的記者兼作家科茨(Ta-Nehisi Coates)也加入該校教授陣容。