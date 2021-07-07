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全美公立高中排名第一 亞裔占比驟減20% 家長抗議

記者張筠╱維州報導
根據新通過的錄取標準，全美第一的TJ高中亞裔學生占比從原來的逾七成降至逾五成。（記者張筠 / 攝影）
根據新通過的錄取標準，全美第一的TJ高中亞裔學生占比從原來的逾七成降至逾五成。（記者張筠 / 攝影）

多年排名全美公立高中第一的北維州湯瑪斯傑佛遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)日前公布2025屆新生錄取數據，在「綜合評估」錄取新規下，亞裔新生占比從原來的逾七成降至逾五成，亞裔家長砲轟該校歧視並「清理」亞裔學生，家長也投書「華盛頓郵報」批評新規將導致TJ高中的整體水平下降；TJ高中則堅稱新錄取標準不論族裔，延續以成績為基礎來招生

維州費郡公校教委去年以提升族裔多元為由，改革TJ高中錄取標準，上月費郡公校公布2025屆新生錄取數據，亞裔雖仍屬多數，但占比從去年的逾70%降至54.36%，再招亞裔家長的反彈，稱該校將亞裔學生視為「錯誤的少數族裔」，因此「清理」(purge)掉20%。

「Coalition for TJ」聯合創始人、TJ高中家長諾瑪妮(Asra Q. Nomani)日前與「太平洋法律基金會」(Pacific Legal Foundation)律師威爾克斯(Erin Wilcox)聯合投書「華盛頓郵報」，批評TJ高中歧視亞裔，在錄取改革中「系統性減少亞裔學生」。

該投書指出，TJ高中有80%學生是少數族裔，「亞裔占比70%，非裔、西語裔等其他族裔占比10%，但這對學校官員來說是個錯誤的比例」，TJ高中「清理」亞裔學生不是因亞裔不夠資格，而是因他們將族裔作為一項錄取標準。

TJ高中去年通過「綜合評估」錄取新規，將招生名額從原來的480人增至550人，免除入學考試和100元申請費，GPA要達3.5，並給費郡各初中的前1.5%八年級學生申請資格，名額按學校而非郡市分配，在改革之初就飽受爭議，也引發亞裔社區的持續抗議甚至起訴，今年3月幾名亞裔家長提告費郡公校及其學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)，批對方未保持「族裔中立」，歧視亞裔，目前案件仍在進行。

布拉布蘭德將新錄取標準稱為「擇優」抽籤(merit lottery)，但諾瑪妮和許多華裔家長稱，廢除入學考試難以做到公平錄取，「公校官員拋開不論族裔的入學考試，制定一個帶有主觀因素的招生流程，試圖實現他們所謂的公平和族裔平衡，但很明顯旨在大幅削減亞裔比例」；維州聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)5月也曾指，新錄取制度明顯沒有保持族裔中立，是為增加學校族裔多元設計。

在2025屆新生中，白人占比從去年的17.7%升至22.36%，非洲裔從1.23%增至7.09%，西語裔從3.29%升至11.27%，代表「Coalition for TJ」提告費郡公校教委的威爾克斯說，招生人數有限，費郡公校教委不可能不知道在增加某族裔名額時，其他族裔名額會減少；反對家長也表示，新錄取標準將導致TJ高中的整體水平下降，削弱該校「以努力取得成就」的精神。

面對批評，TJ高中堅稱新的錄取標準延續以成績為基礎，不論族裔(race blind)，申請學生都有編號，招生官員在評估時不知道申請人的族裔或性別。

亞裔 公校 招生

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