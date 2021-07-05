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血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

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廢墟中守奇蹟：邁阿密公寓爆破...倖存者的傷心證詞

轉角24小時
「儘管生存機會渺茫，但我們曾見證過奇蹟，絕不因絕望而放棄。」日前崩坍的大樓已在4日成功拆除，但隨之延伸的問題，是後續的救援行動該如何進行？倖存者與受害者家屬的下一步又是什麼？(Getty Images)
「儘管生存機會渺茫，但我們曾見證過奇蹟，絕不因絕望而放棄。」日前崩坍的大樓已在4日成功拆除，但隨之延伸的問題，是後續的救援行動該如何進行？倖存者與受害者家屬的下一步又是什麼？(Getty Images)

「儘管生存機會渺茫，但我們曾見證過奇蹟，絕不因絕望而放棄。」佛羅里達州邁阿密都會區的一棟公寓大樓──「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）──在6月24日無預警倒塌。救援團隊當時展開搜救行動。不過隨著熱帶風暴來襲下，救援行動已在上周六暫停，當務之急轉變為：在熱帶風暴來襲前拆除大樓。目前大樓已在4日成功拆除，但隨之延伸的問題，是後續的救援行動該如何進行？倖存者與受害者家屬的下一步又是什麼？

自大樓倒塌之後，救援人員持續展開搜救行動，目前已知造成24人死亡、121人失蹤。但由於大樓的部分殘骸已極不穩定，再加上熱帶風暴預計會在這周登入佛羅里達州，當局於是決定在上周六先暫停搜救行動，想法設法在風暴來襲前拆除建築物，以避免隨時可能會再度崩塌的建築殘骸殃及救援團隊。

然而，此決定引起部分家屬崩潰，懇求救援團隊在進入安裝爆裂物、準備拆除大樓的同時，至少也同步在周邊地區持續搜救行動。有關當局對此回應，拆除剩餘的建築殘骸是搜救的關鍵，這讓救援人員可以進入新的地下搜救區域，繼續搜救「請大家放心，一旦確認現場安全之後，就會馬上重啟救援行動！」

目前，相關小組已在當地時間7月4日晚上10點半，以爆破方式拆除剩餘的建築殘骸。根據照片與影片畫面顯示，現場聚集圍觀的民眾，而在接連傳出劇烈爆炸聲響之後，大樓也隨之崩塌夷為平地，掀起巨大粉塵。隨著大樓坍塌之後，當局預計將會重啟搜救行動，而儘管受害者的生存機率越來越渺茫，官員們也承諾將會繼續尋找。瑟夫賽德鎮長伯凱特（Charles Burkett）就告訴CBS，「搜救行動會持續進行，直到所有遺體都從殘骸中被拉出來。」

(Getty Images)
(Getty Images)

(Getty Images)
(Getty Images)

救援團隊在上周五挖出了4具死者遺體，包括一名年僅7歲的消防員女兒。在運送遺體離開的時候，警察、消防員和緊急醫療人員都暫停了手邊的工作，並在現場排成兩排向他們致哀。

過世的消防員女兒名為史黛拉‧卡塔羅西（Stella Cattarossi），她和母親格拉西拉（Graciela Cattarossi）的遺體一起從瓦礫堆中被發現。女孩的母親是一位阿根廷移民，是一位攝影師；父親則是任職於邁阿密市的消防隊員。不過根據格拉西拉的姪女瑪吉拉（Nicole Mejias）的說法，他們一家人還有外公外婆、以及一位從阿根廷來拜訪的阿姨都同住在大樓中，目前為止仍下落不明。

「我們非常想念他們，」瑪吉拉說，「如果這場災難沒有發生……無論如何，他們會永遠活在我們心裡。」

(路透)
(路透)

另一對罹難的老夫婦則是83歲的安東尼奧‧洛撒諾（Antonio Lozano）與79歲的妻子格拉迪斯‧洛撒諾（Gladys Lozano），這對夫妻本來要在下個月慶祝59周年結婚紀念日，但在這場災難中一起去世，他們的屍體相隔一天才被發現。他們的兒子薩吉歐（Sergio Lozano）在大樓倒塌的前一晚，才和爸媽共進晚餐，然後回到自己與妻子在附近的公寓。

他還清楚記得那天晚上，媽媽才做了他最喜歡的甜點，而爸爸在餐桌上顯得特別興奮，因為醫生才剛允許爸爸喝下從手術康復後的第一杯酒。但這卻是薩吉歐最後一次見到他的父母。「大概凌晨1點20分左右，我聽見像是龍捲風的巨響，於是我爬起來看發生了什麼事。」薩吉歐說，他甚至還走出陽台，將庭院裡的家具都搬進屋內。然而他卻看到了驚人的景象──轟隆轟隆的巨響，伴隨著濃煙滾滾、他目擊了大樓倒塌的瞬間，而他的父母就住在裡面。他急忙轉向妻子：

「大樓不見了！」他的妻子睡眼惺忪地回應他，「你說的是什麼意思？」

「我父母所在的大樓，就這樣憑空消失了。」薩吉歐說。

薩吉歐在接受採訪時表示，他的父母感情非常好，他們時常提到生前最大的恐懼，就是其中一個人會先於另一個過世。他說：

「我的爸媽最大的心願就是可以一起離世──而他們做到了。這是在這場悲劇中，我唯一感到安慰的事情。」

(美聯社)
(美聯社)

一名倖存者、62歲的女性阿爾瓦雷斯（Susana Alvarez）在接受美聯社採訪時，回憶起自己逃難的經過。她說，自己原本住在10樓，當感受到天搖地動之際，「我什麼都來不及拿，就這樣穿著睡衣、拿著手機逃了出去。」事發至今已超過一個星期，但她仍在處理內心的創傷。從大樓倒塌到現在，她都還沒有睡過床，她一直睡在椅子上，並且不斷地想著那些來不及逃脫的受害者們。

不過正如許多倖存者一樣，雖然倉皇逃難中來不及帶走任何財物，但阿爾瓦雷斯的朋友們、甚至是許多陌生人都伸出援手。她現在寄居的朋友替她買了幾套衣服以及筆記型電腦；她甚至收到從未造訪過的眼鏡行協助，義務替她配了一副新的眼鏡。另外，另一棟鄰近的大樓也提供免租金的暫時住處給這些倖存者，協助他們度過難關。

另一位倖存者是大學才剛畢業的尼爾（Gabriel Nir），他與母親、15歲的妹妹因為住在一樓，得以及時逃出大樓。這家人才搬來這裡不到半年，就遇到了這樣的致命災情。他們沒有任何行李與金錢，唯一的汽車也已被壓毀。現在一家三口寄居在附近的飯店裡，房間的地板上堆滿了朋友和陌生人捐贈的物品。他說：「不幸中的大幸是，我們所有損失的物質財產都是可以被替換的。能夠跟家人一起活下來，我已心懷感激。」

除了美國出動的消防隊、救難隊、醫療團隊之外，以色列也派出了軍隊前往協助救災。42歲的搜救隊員克萊恩（Yuval Klein）在接受紐約時報採訪時表示：

「（找到倖存者的）機會越來越渺茫，但永遠都還是有希望的，我們曾經見過奇蹟，不能因為絕望而放棄了希望的可能。」

(Getty Images)
(Getty Images)

熱帶風暴 佛羅里達州 紐約時報

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