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西北部連日熱浪 華盛頓州農民嘆：不如直接讓鳥吃了

編譯柯立偉／綜合4日電
西北部熱浪來襲，農民叫苦連天。圖為俄勒岡州農場工人在烈日下揮汗工作。(美聯社)
西北部熱浪來襲，農民叫苦連天。圖為俄勒岡州農場工人在烈日下揮汗工作。(美聯社)

西北部熱浪來襲，連日最高溫飆破華氏110度，不只人類難以在這種極端高溫下維持正常生活機能，就連農作物都因高溫枯萎。華盛頓州和俄勒岡州的農民叫苦連天，表示今年農損慘重。有農民表示，都無法收成了，「不如直接讓鳥吃了」。

在華盛頓州經營櫻桃果園的薩提(Stacey Sarty)指出，受到高溫影響，園中的櫻桃脫水狀況嚴重，而乾掉的櫻桃根本沒有任何經濟價值。但是，由於現在正是櫻桃收成的季節，早就已經安排了墨西哥移工到園採收。因此已支出像是交通、空調宿舍的費用，卻只能要求他們在早上4時30分至9時30分之間，這段氣溫稍低的時段外出工作，致使無法回收投入的成本。

薩提說：「乾掉的櫻桃不能運送，也沒辦法榨成汁喝，乾脆讓鳥吃掉那些櫻桃算了。」

在華盛頓州經營豌豆農場的農民克勞茨德(Sam Krautscheid)也表示，這一波熱浪對它的影響非常大，預計只能回收40%的成本。他說：「農業靠天吃飯，風險極高。我現在只能靠著保險金勉強維持，但我種豌豆的目的不是為了保險啊，這就好像為了一台新車而砸毀一台舊車一樣。」

而連日的高溫也讓無家可歸的遊民難以生存，整天曝曬在大太陽下，讓他們非常難受。華盛頓州摩西湖市(Moses Lake)的志工們近日緊急動員，向街友派發冰水、扇子、毛巾等消暑利器，協助他們對抗酷暑。一位接受幫助的街友薩莫斯基(Allen Samosky)說：「現在只能盡量躲到樹蔭等陰涼處，並且等我的社會補助金到帳，就可以找個有冷氣的地方待一晚。」

除了對農作物及人體的傷害，高溫也是觸發森林大火的關鍵因素，特別是在這種極端高溫下，任何一點小火苗都可能引發燎原之火。野火專家西克森納(Jason Cirksena)就說：「我很擔心光在路邊發動車子，都有可能導致一發不可收拾的火勢。而且最糟糕的情況還沒出現，華盛頓州現在隨時都可能突然燒起來。」

高溫 華盛頓州 保險

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