我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

2005年後新紀錄 環球影業電影包辦本周票房前三

編譯徐薏茹／綜合4日電
由環球影業發行的「玩命關頭９」上周全美票房第一名。(美聯社)
由環球影業發行的「玩命關頭９」上周全美票房第一名。(美聯社)

電影業正逐漸從疫情嚴冬中復甦，根據4日統計，由環球影業發行的「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)、「寶貝老闆：家大業大」(The Boss Baby: Family Business)、「無限殺戮日」(The Forever Purge)等片攻占上周美國票房前三名，可謂目前最大的贏家，而這也是自2005年後，首度有電影公司同時包下票房前三。

「玩命關頭9」上映第二周持續坐穩北美票房冠軍寶座，本周末票房再進帳約2400萬元，預計周一國內票房將累計達1億2580萬元，全球票房可望突破5億元大關；位居榜眼的「寶貝老闆」周末票房為1730萬元，該片由好萊塢演員亞歷鮑德溫(Alex Baldwin)獻聲演出；排行第三的「無限殺戮日」周日預計將達1280萬元。

雖然電影公司一般不會在同一周末上檔兩部強片，但環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)表示他們只是看到機會，過去國慶假期往往票房表現亮眼，而儘管本周票房前三名皆由環球發行，不過三部電影風格迥異，目標群眾區隔分明，奧爾說：「我們為每一位觀眾都準備了電影。」

派拉蒙影業發行的「噤界II」(A Quiet Place Part II)已上映六周，本周排行第四，國慶周末票房預計進帳420萬元，周一票房預計累計達1億4580萬元；「殺手保鑣2」(The Hitman's Wife's Bodyguard)排行第五，本周末進帳300萬元。

由環球影業發行的「無限殺戮日」上周全美票房第三名。(美聯社)
由環球影業發行的「無限殺戮日」上周全美票房第三名。(美聯社)

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「我們仍然處在不尋常的市場形勢中，但這個周末收穫豐富，北美81%的戲院已經開放，影迷有很多選擇，這感覺像是第一個真正成熟的夏季周末。」

根據Comscore的數據，本周末環球影業占票房總收入77%以上，為疫情期間第三佳的成績，不過迪士尼也來勢洶洶，旗下漫威超級英雄電影「黑寡婦」(Black Widow)將於下周上映，摩拳擦掌準備加入戰局。

由環球影業發行的「寶貝老闆：家大業大」上周全美票房第二名。(美聯社)
由環球影業發行的「寶貝老闆：家大業大」上周全美票房第二名。(美聯社)

電影 疫情 美國

上一則

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

下一則

獨樹一幟 阿肯色州長哈欽森反對共和黨川普化

延伸閱讀

好萊塢中國戲院「玩命關頭9」首映會現人潮

好萊塢中國戲院「玩命關頭9」首映會現人潮
「印度劉德華」阿米爾罕 與結婚15年的二任妻離婚

「印度劉德華」阿米爾罕 與結婚15年的二任妻離婚
「被偷走的明天」開鏡 劉以豪第三度搭檔娜扎

「被偷走的明天」開鏡 劉以豪第三度搭檔娜扎
好萊塢白人救世主邏輯 在紐西蘭栽觔斗

好萊塢白人救世主邏輯 在紐西蘭栽觔斗

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

2021-07-03 20:41

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職