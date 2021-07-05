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熱浪奪近百命 俄勒岡州州長：無法接受

編譯徐薏茹／綜合4日電
華盛頓州一名男子日前在熱浪來襲期間倒臥在一處公園，當局人員上前檢查。(美聯社)
華盛頓州一名男子日前在熱浪來襲期間倒臥在一處公園，當局人員上前檢查。(美聯社)

西北部地區遭熱浪侵襲，過去一周美國西北部及加拿大西南地區已有幾百人因高溫身亡，光俄勒岡州就有至少95人因此死亡，俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)說這樣的數據「絕對無法接受」。

布朗表示政府官員已警告人民注意高溫，將水給予虛弱的人，並設立避暑中心，「我們仍然失去太多生命了。」

1990年到2020年的各州平均氣溫趨勢顯示，過去一周受極端高溫侵襲的幾州，包括加州、內華達、新墨西哥、亞利桑納、猶他、俄勒岡、科羅拉多等州，正迎來越來越熱的夏季。

西部地區是國內6月至8月升溫最快的地區，自1990年後平均氣溫提升3度，過去30年西北地區的升溫幅度幾乎是東南地區的兩倍。

俄勒岡州波特蘭市創下華氏116度(攝氏47度)的紀錄，比奧克拉荷馬市及達拉斯-福和市的最高溫紀錄多3度，西雅圖則創下華氏108度(攝氏42度)的高溫紀錄。

氣象專家柯恩(Judah Cohen)表示：「太平洋西北地區荒謬的氣溫一方面可能是一次黑天鵝事件(指極度罕見)，但另一方面卻完全符合長期趨勢，所以我不會預測下一次波特蘭氣溫高達116度是什麼時候，但我認為更廣泛地區越來越熱的夏季會持續下去。」

氣候變遷正在改變、削弱高速氣流帶，這些改變將令產生高低壓的關鍵氣象模式停滯，賓州州立大學氣候科學家曼恩(Michael Mann)指出，夏天高壓在西部停滯越來頻繁，高壓會帶來炎熱乾燥的天氣，若在一區域滯留，就會形成所謂的「熱蓋」(heat dome)，研究熱浪的科學家梅爾(Gerald Meehl)另外指出太平洋水溫升高，也會在西部產生更多高壓脊。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)的紀錄顯示，相較於越來越乾燥炎熱的西部，東部地區這十年則是越來越潮濕，且東岸正迎來最大的夜間變暖幅度，紐澤西及德拉瓦州的夜間低溫1990年後升高3度，是全美最大的增溫幅度。

氣候專家凱西‧德洛(Kathie Dello)將此趨勢歸因於人為的氣候暖化，「沒有其他解釋。」她指出更高溫的夜間氣溫也有危險性，「溫暖的夜晚可能聽起來不是什麼問題，但對於缺乏足夠降溫的人來說卻是一種公共健康風險。」

華盛頓州一處避暑中心，為民眾提供冰涼飲料。(美聯社)
華盛頓州一處避暑中心，為民眾提供冰涼飲料。(美聯社)

高溫 俄勒岡州 波特

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