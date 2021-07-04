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美國245歲生日 各地舉辦慶祝活動防疫不鬆懈

中央社／紐約4日綜合外電報導
如同以往，施放煙火是慶祝美國獨立紀念日的亮點，而華府國家廣場與紐約市東河上空的煙火施放最有看頭。美聯社資料照片
如同以往，施放煙火是慶祝美國獨立紀念日的亮點，而華府國家廣場與紐約市東河上空的煙火施放最有看頭。美聯社資料照片

慶祝美國245歲生日，當地各界舉辦多項慶祝活動，包括施放煙火與樂儀隊遊行等，氣氛熱烈，去年則是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，幾乎所有慶祝活動紛紛喊卡。

路透報導，如同以往，施放煙火是慶祝美國獨立紀念日的亮點，而華府國家廣場（National Mall）與紐約市東河（East River）上空的煙火施放最有看頭。

由於疫情持續蔓延，每年國慶在紐約科尼島（Coney Island）舉行的納森吃熱狗大賽（Nathan's Hot Dog Eating Contest）今年因遵守社交距離規範，規模限縮。

不僅受疫情影響，國土安全部另警告，今年美國國慶並非安全無虞，並於上週提醒，防疫管制鬆綁與國慶假期期間，警方務必留意，境內極端組織暴力加劇所構成的威脅。

美國汽車協會（American Automobile Association）表示，預料今年國慶假期的公路運輸將創高峰，估計將有4360萬民眾開車上路，比2019年創下的紀錄還要高5%。

至於在首府華盛頓，官員指出，將有千人包括要員與軍眷，參加總統拜登在白宮草坪主持的慶典，而沒有接種疫苗的與會者必須戴口罩。

位於佛州瑟夫賽德鎮（Surfside）的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）6月24日凌晨突然崩塌，拜登1日訪視當地並慰問罹難者家屬，當地市府官員表示，尊重遭逢變故的民眾，佛州多個地區將取消煙火施放。

美國 疫情 紐約市

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