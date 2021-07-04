「演員」總統賀國慶 打疫苗請喝啤酒

百威啤酒請出知名演員普曼重現他在1996年「IDF星際終結者」的經典角色惠特莫總統發表振奮人心的演說，邀請全國一同歡慶國慶。(取材自YouTube)

雖然全美還未達到拜登 總統所訂的國慶日前70%成人至少接種一劑新冠肺炎疫苗 的目標，但這天仍將盛大慶祝，象徵回歸正常生活。接種疫苗將獲贈免費百威啤酒(Budweiser)，而酒商也請出知名演員普曼(Bill Pullman)，重現他在1996年「IDF星際終結者」(Independece Day)的經典角色惠特莫(Thomas J. Whitmore)總統發表振奮人心的演說，邀請全國一同歡慶國慶。

自3日開始，拜登與其他官員將巡訪全國各地，慶祝新冠住院與死亡人數持續下探，日常生活回歸正常。而百威啤酒為鼓勵民眾捲起袖子打疫苗，也推出贈送免費啤酒活動。

曾在「IDF星際終結者」扮演美國 總統的演員比爾普曼，為廣告再次演出總統，穿上帥氣夾克，向美國人民宣告歡度7月4日國慶日。他說：「我們為全體人民的自由，而非對抗外星人入侵。」

儘管白宮不斷鼓勵民眾接種，更出動志工打電話、發送簡訊和親自上門拜訪，全國公共廣播電台(NPR)分析，7月4日前接種一劑疫苗的成人略低於67%。

為宣傳疫苗接種，更有一台藍粉紅色的巴士展開「我們能做到」(We Can Do This)巡迴之旅；巴士日前行經知名的印第安納波利斯賽車場(Indianapolis Motor Speedway)，2013年印地500(Indy 500)冠軍車手卡納南(Tony Kanaan)也宣傳疫苗的功效。

儘管政府大力宣傳，但疫苗接種率較高的地區，政治傾向仍偏向拜登；共和黨民調人員朗特茲(Frank Luntz)也表示，白宮做了正確的事。他說：「這就是美國的精神，每個人都為自己、家人和社區做出選擇，即便選擇可能是錯誤的，但這就是自由的真諦。」