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邁阿密塌樓增至24死 熱帶風暴來襲…搜救暫停

編譯柯立偉／綜合3日電
邁阿密郊區「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌多日，眼看搜救無望，在出事點臨時弔念牆前的人越來越多。搜救人員3日再尋獲兩具屍體，使罹難者人數達24日。(Getty Images)
邁阿密郊區「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌多日，眼看搜救無望，在出事點臨時弔念牆前的人越來越多。搜救人員3日再尋獲兩具屍體，使罹難者人數達24日。(Getty Images)

佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」的搜救行動持續進行中，但隨著時間流逝，找到生還者的機率愈發渺茫；由於建築物的結構已經非常不穩定，且熱帶風暴愛莎(Elsa)即將來襲，為避免建築物進一步倒塌，搜救隊於3日暫停搜救，讓救難人員先行安裝爆裂物，準備拆除；但最快也要到5日才會進行拆除工程。

換句話說，雖然搜救隊並未明講「放棄找到生還者的希望」，但顯然已朝著這個方向準備。救難人員指出，只有讓建築物整個按計畫倒下來，才能使用大型搜救機具，也才能加速找到罹難者遺體，也才能夠協助家屬漸漸撫平傷痛。

截至目前為止，救難人員已發現24具遺體，尚有124人失蹤，許多家屬仍在現場焦急守候；因此，聽到救難隊將暫停搜救行動，有家屬就崩潰地大罵這個決定是個「災難」，懇求在安裝爆裂物的同時，至少於周邊地區仍持續行動，不要讓家屬空等。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)消防局副主任賈達拉(Raide Jadallah)表示：「目前預計拆除行動耗時約15小時，但這要看我們究竟要挖多少洞、安裝多少爆裂物，而且挖洞的過程必須非常謹慎，以免建築物突然倒塌。」

州長德桑提斯(Ron DeSantis)也說：「下周來襲的熱帶風暴對於搜救行動是很大的阻礙，因此我們必須要讓這棟建築物按計畫倒下。如果放任不管，它隨時崩塌的可能性無異於置搜救隊員於危難之中。」

搜救隊及州政府官員都強調，此次「暫停搜救」不是放棄搜救，而是為保證救難隊的安全而預行必要措施，特別是現在這棟建築物顯然無法承受熱帶風暴的吹襲。當必要措施布置完成，搜救就會持續進行。

事實上，3日的暫停並不是本次搜救行動的第一次暫停。搜救隊1日時就因為建築物殘存結構持續崩落，實在無法預估何時崩塌而暫停搜救12小時。

依目前的搜救進度，再找到生還者的機會微乎其微，但救難隊仍不放棄任何希望。南下馳援的賓州救難隊就說：「我們是來救人，不是來挖遺體的。再渺茫的機會，都好過沒有機會。」

居民相擁以解哀傷。(Getty Images)
居民相擁以解哀傷。(Getty Images)

熱帶風暴 賓州 佛羅里達州

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