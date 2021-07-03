亞馬遜進入後貝佐斯時代 新舵手賈西上任獲贈價2億股票

亞馬遜新CEO賈西將於5日走馬上任，帶領公司迎向後貝佐斯時代。 （路透）

亞馬遜 新任舵手賈西（Andy Jassy）將於5日走馬上任，從創辦人貝佐斯手中接下執行長兵符，帶領公司迎向後貝佐斯時代。當天賈西也將獲贈額外一批現值逾2億美元股票，未來十年分期撥付，兌現價值將視經營績效而定，鼓勵他領導亞馬遜再創顛峰的象徵意義濃厚。

根據申報文件，亞馬遜將在5日贈予賈西6.1萬股股票，按亞馬遜2日收盤價計算，現值約2.14億美元。但這些股票實際價值取決於未來撥付時的市場交易價格。

這是亞馬遜1994年創立至今首次換執行長。貝佐斯27年前在車庫創立的網路書店，如今已成為市值1.77兆美元的大企業，主要事業從電子商務到雲端 運算都全速運轉，這使賈西掌舵看似不費力。

然而，亞馬遜年營收 超過4000億美元，平均年成長率30%；賈西領導的雲端事業部門亞馬遜網路服務（AWS），對公司整體獲利貢獻良多，使亞馬遜營業利益在短短的三年內成長逾五倍。要維繫如此壯觀的成果並非易事。

華爾街預期，亞馬遜明年可望超越沃爾瑪、躍為美國年營收最大企業。賈西打造的AWS也超車大多數雲端事業競爭對手，如今營收逾480億美元，超越企業軟體巨人甲骨文和Salesforce，明年可望追平IBM。

亞馬遜的觸角還延伸至連鎖超市、網路藥房，以及估計年營收240億美元的廣告業務。

發展媒體事業的抱負也很大，現在也開發電動遊戲、經營音樂串流服務、製作電影和電視影集。這些事業各不相同，合起來卻能強化Prime會員服務。

簡言之，賈西的任務是讓這些機器持續運轉。但成功經營這麼龐雜的事業也衍生出諸多挑戰。例如，一些備受詬病的商業行為，像是使用賣家的資料設計、偏袒自己的產品，強迫賣家和商業夥伴多多把生意留在亞馬遜生態系等。

這些問題已使亞馬遜成為華府反托辣斯箭靶，倘若面臨分拆命運，賈西將遭遇嚴峻的挑戰─重新改造原本讓旗下各部門為整體公司服務的商業模式。