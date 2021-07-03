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颶風愛莎襲擊 下周恐擾佛州塌樓救災

記者顏伶如／綜合報導
國家颶風中心指出，熱帶風暴愛莎2日已增強為颶風，佛羅里達島礁及佛州部分地區下周開始將受影響。圖為颶風愛莎2日侵襲聖文森島造成破壞。（美聯社）
國家颶風中心指出，熱帶風暴愛莎2日已增強為颶風，佛羅里達島礁及佛州部分地區下周開始將受影響。圖為颶風愛莎2日侵襲聖文森島造成破壞。（美聯社）

國家颶風中心(National Hurricane Center)指出，熱帶風暴愛莎(Tropical Storm Elsa)2日已增強為颶風，加勒比海東部地區已經發布颶風警報，佛羅里達島礁(Florida Keys)及佛州部分地區下周開始將受影響，最快在5日便會出現風雨。

由於佛州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌現場搜救行動持續進行中，颶風愛莎是否影響佛州南部，受到各界關注。

愛莎是2021年大西洋颶風季節展開以來，第五個被命名的熱帶風暴，1日才剛成為熱帶風暴，2日已增強為颶風。

國家颶風中心指出，颶風愛莎(Hurricane Elsa)2日早晨在加勒比海巴貝多(Barbados)帶來時速86哩的強風。

今年第一個獲得命名的熱帶風暴，是5月23日形成的安娜(Ana)；今年是連續第七年來，大西洋地區在6月1日颶風季節正式來臨之前就出現獲得命名的熱帶風暴。

紐約時報報導，氣候變遷與颶風之間的關聯已經變得日趨明顯，地球溫度升高將讓颶風威力隨之變強，美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)科學家估計，大西洋今年恐將出現13個到20個之間的命名熱帶風暴，其中有六到十個將轉為颶風，三到五個更有機會成為三級以上颶風。

2020年共有30各命名熱帶風暴，其中有六個成為颶風，打破了2005年出現28個熱帶風暴的紀錄；由於2020年熱帶風暴數量眾多，命名資料庫名稱用罄，氣象人員後來以希臘文字取名。

熱帶風暴 颶風 佛州

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