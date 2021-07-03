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花店老闆不服務同性婚 最高法院拒審

記者胡玉立／綜合報導
華盛頓州基督教花店老闆史塔茲曼拒絕為同性戀伴侶婚禮插花，遭判違法。她提出上訴，但聯邦最高法院拒絕受理。（取材自YouTube）
華盛頓州基督教花店老闆史塔茲曼拒絕為同性戀伴侶婚禮插花，遭判違法。她提出上訴，但聯邦最高法院拒絕受理。（取材自YouTube）

最高法院2日拒絕受理一椿詢問「宗教信仰何時高於反歧視法」的請願案件；提出請願遭駁回的是一家基督教花店老闆，她拒絕為一對同性戀夫婦製作插花。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)和戈薩奇(Neil Gorsuch)三位大法官均表示願意受理此案，但相關案件須獲四名大法官同意才能進行；這代表其他三位保守派大法官都不同意受理。

華盛頓州最高法院先前已一致裁定，花店老闆史塔茲曼(Barronelle Stutzman)違反華盛頓州民權法「反歧視法」。

史塔茲曼是在2013年告訴她朋友英格索(Robert Ingersoll)，她不會為他與他的長期伴侶弗里德(Curt Freed)的婚禮設計花藝；史塔茲曼還說，當時她握著英格索的手、告訴他，因為她「與耶穌基督的關係」，不得不拒絕他的請求。

史塔茲曼後來因違反華盛頓州禁止企業因性取向歧視的法律被罰款；自此，保守派「捍衛自由聯盟」(Alliance for Defending Freedom)一直努力讓最高法院受理此案。

最高法院曾在2018年裁決支持科羅拉多州基督徒麵包師傅菲利普斯( Jack Phillips)拒絕製作同性婚禮蛋糕案，花店老闆史塔茲曼案被認為可以是該案的自然延續；但最高法院對菲利普斯案的決定，是針對特定事實；法院裁定科羅拉多州民權委員會(Colorado Civil Rights Commission)對菲利普斯因宗教信仰而採取的行動，明顯存有不公平的敵意，但史塔茲曼案並沒有這樣的問題。

全國各地有許多婚禮相關供應商因為不想參與同性婚姻而提出訴訟，其中包括攝影師、攝像師、書法家等。

捍衛自由聯盟總法律顧問瓦格納 (Kristen Wagoner) 表示，法院駁回史塔茲曼案「很悲慘」，「沒有人需要被迫表達訊息或慶祝他們不認同的事件。」

瓦格納表示，她有信心最高法院最終仍會確認「創意專業人士享有受憲法保護的自由，可按照根深蒂固的信仰生活和工作。」

大法官 歧視 華盛頓州

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