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性侵訴訟近8.4萬人受害 美童軍團賠8.5億和解

編譯林育正／綜合2日電
美國童軍團以8億5000萬元，與主要性侵受害者團體達成和解。（美聯社）
美國童軍團以8億5000萬元，與主要性侵受害者團體達成和解。（美聯社）

美國童軍團(Boy Scouts of America)在破產程序中與主要性侵受害者團體達成和解，將支付8億5000萬元與其他資產給受害者；這項和解將成為美國史上金額最高的性侵案之一。

華爾街日報(WSJ)6月指出，童軍團與多間代表近8萬4000名受害者的法律事務所，已接近談妥條件。其他受害者代表也陸續加入，使雙方距離和解更近一步。

和解要生效，必須經過債權人投票以及美國破產法院的認證；受害者辯護律師羅斯威勒(Ken Rothweiler)指出，巨額賠償金額主要將來自保險公司；保險公司包括美國最大物產保險公司安達(Chubb)旗下的 Century Indemnity，旅行者保險(Travelers Cos)以及美國國際集團(AIG)；不過保險公司表示，童軍團刻意將主導權交給受害者律師來擬定那一種方式獲得最多賠款。

團軍團預計在今年秋天招募旺季開始前結束破產程序。若經破產法庭認可，將可確保童軍團和旗下地方分會在未來不會再遭遇性侵訴訟；童軍團的總資產由各地分會掌握，龐大的賠償金額可能使其無償債能力。

地方分會委員會的律師梅森(Richard Mason)表示，雙邊達成和解「代表朝公平賠償受害者前進一大步，確保數百萬孩童的童軍活動將得以持續進行」。

童軍團的資產包括現金、藝術作品、房地產等，但若破產流程時間過長超出預期，和解金額可能減少。

至少有85%的性侵案件發生在30年前，童軍團也為在孩童身上留下不可抹滅的創傷道歉。

而在加州與紐約等州近年的修法，更允許受害人不論性侵的時間，都能對加害者提出告訴；過去多年來，童軍團也被指控未能如實將案件向執法單位呈報，防範類似事件再次發生；受害者團體表示已設立賠償信託，將得以揭露所有紀錄資料。

美國 破產 性侵

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