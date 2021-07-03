我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

波音737貨機夏威夷墜海 2機師獲救後命危

編譯周芳苑／綜合2日電
一架貨機2日在夏威夷附近太平洋上緊急降落，機上兩人均獲救。圖為海防隊艦艇巡邏貨機出事一帶海域。（美聯社）
一架貨機2日在夏威夷附近太平洋上緊急降落，機上兩人均獲救。圖為海防隊艦艇巡邏貨機出事一帶海域。（美聯社）

一架波音737貨機2日稍早疑因引擎故障，迫降在夏威夷附近的太平洋水域，機上兩機師均獲救，但傷勢嚴重。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)發表聲明說，這架航班自檀香山起飛後不久，飛行員報告引擎故障，試圖返回檀香山。

美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)人員伊夫林(Karin Evelyn)說，凌晨1點40分左右收到一架運輸機墜落報告，約一小時後，海防隊直升機救援人員發現碎片區域，也看到水中有兩人。

其中一人被吊上直升機並送到皇后醫療中心(Queen's Medical Center)，檀香山消防局救出另一人；兩人身分均未公布。

據夏威夷媒體Hawaii News Now，皇后醫療中心表示， 58歲受難者在加護中心接受治療，情況危急；另一名50 歲男子被救至岸邊，而後送往醫院，傷勢嚴重，頭部受傷並有多處撕裂傷。

伊夫林說，飛機殘骸仍在，海岸警衛隊破曉時將評估汙染情況。

州交通廳稱，飛機殘骸在瓦胡島約 4 哩發現，這架飛機從檀香山飛往毛伊島。

航管局和國家運輸安全委員會將進行調查；委員會將派出七人小組。

波音737於1960 年代末首飛，是仍量產飛機中最受歡迎的一款；波音(Boeing)已交機 1萬500 多架，另有約 4000架未交貨訂單，幾乎都是最新版737Max。

根據航空安全網絡(Aviation Safety Network)數據庫，多年來，約200架波音737飛機在墜機事故中被毀；數據庫負責人蘭特(Harro Ranter)說，對於已長時間生產並被廣泛使用的噴射機來說，203起毀機事故堪稱安全紀錄良好。

2日發生事故的飛機有46年歷史，是比Max型早得多的737機型，美國的航空公司已不再以舊型機載客。

美國 夏威夷 墜機

上一則

國慶宣告抗疫勝利？公衛專家：拜登太樂觀了

延伸閱讀

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人
不敢搭曾被禁飛的737 MAX？美航旅客可免費改航班

不敢搭曾被禁飛的737 MAX？美航旅客可免費改航班
波音737貨機墜毀夏威夷附近水域 2名機師奇蹟獲救

波音737貨機墜毀夏威夷附近水域 2名機師奇蹟獲救
常抨擊口罩令 共和黨議員搭機不戴罩

常抨擊口罩令 共和黨議員搭機不戴罩

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
全美有超過4100名已接種完疫苗的民眾，仍然因感染新冠肺炎住院或病死；圖為加州洛杉磯一間醫院的ICU病房，醫護人員在救治新冠患者。(Getty Images)

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

2021-06-25 23:05
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
在公寓大樓倒塌後失蹤的人員家屬擁抱在一起禱告奇蹟出現、讓受困的家人生還。(Getty Images)

邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

2021-06-25 22:22
佛州邁阿密「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日凌晨驟然崩塌，截至25日已造成至少4人死亡，仍有159人下落不明。(Getty Images)

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

2021-06-26 10:32
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實