波音737貨機夏威夷墜海 2機師獲救後命危

一架貨機2日在夏威夷附近太平洋上緊急降落，機上兩人均獲救。圖為海防隊艦艇巡邏貨機出事一帶海域。（美聯社）

一架波音737貨機2日稍早疑因引擎故障，迫降在夏威夷 附近的太平洋水域，機上兩機師均獲救，但傷勢嚴重。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)發表聲明說，這架航班自檀香山起飛後不久，飛行員報告引擎故障，試圖返回檀香山。

美國 海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)人員伊夫林(Karin Evelyn)說，凌晨1點40分左右收到一架運輸機墜落報告，約一小時後，海防隊直升機救援人員發現碎片區域，也看到水中有兩人。

其中一人被吊上直升機並送到皇后醫療中心(Queen's Medical Center)，檀香山消防局救出另一人；兩人身分均未公布。

據夏威夷媒體Hawaii News Now，皇后醫療中心表示， 58歲受難者在加護中心接受治療，情況危急；另一名50 歲男子被救至岸邊，而後送往醫院，傷勢嚴重，頭部受傷並有多處撕裂傷。

伊夫林說，飛機殘骸仍在，海岸警衛隊破曉時將評估汙染情況。

州交通廳稱，飛機殘骸在瓦胡島約 4 哩發現，這架飛機從檀香山飛往毛伊島。

航管局和國家運輸安全委員會將進行調查；委員會將派出七人小組。

波音737於1960 年代末首飛，是仍量產飛機中最受歡迎的一款；波音(Boeing)已交機 1萬500 多架，另有約 4000架未交貨訂單，幾乎都是最新版737Max。

根據航空安全網絡(Aviation Safety Network)數據庫，多年來，約200架波音737飛機在墜機 事故中被毀；數據庫負責人蘭特(Harro Ranter)說，對於已長時間生產並被廣泛使用的噴射機來說，203起毀機事故堪稱安全紀錄良好。

2日發生事故的飛機有46年歷史，是比Max型早得多的737機型，美國的航空公司已不再以舊型機載客。