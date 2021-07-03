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李察森「呼麻」 丟東奧百米賽資格 由蒲藍迪尼取代

記者張聲肇／綜合報導
百米賽跑女將夏卡瑞‧李察森因藥物檢測未過關被禁賽30天，喪失參加奧運百米賽資格。（美聯社）
百米賽跑女將夏卡瑞‧李察森因藥物檢測未過關被禁賽30天，喪失參加奧運百米賽資格。（美聯社）

原本有望為美國奪取奧運金牌的百米短跑女將夏卡瑞‧李察森(Sha'Carri Richardson)，因吸食大麻導致藥物檢測未過關被禁賽30天，喪失參加東京奧運會100米比賽資格，但仍可能參加奧運女子4x100米接力賽。

6月19日選拔賽以10.86秒勝出的李察森2日接受訪問時說，因體檢發現她吸食大麻，依規定不得參加百米比賽，預計將由奧運預選賽第四名的蒲藍迪尼(Jenna Prandini )取代。

她接受禁賽30天的處罰，到7月27日，還來得及參加奧運接力賽的選拔；不過，美國田徑協會未公開選拔計畫。

21歲的李察森本來被看好最有希望和牙買加選手弗雷瑟-普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)競逐百米金牌，看來這場頂尖高手對決好戲演不成了。

她檢測陽性反應的報導1日就傳出，她當時簡短以「我也是人嘛」一句推文回應；2日，她進一步上電視承認，因母親最近過世，悲痛無以自遣，才吸食大麻。

她告訴國家廣播公司(NBC)觀眾，「我的確被情緒觸發、喪失判斷，被自己的壞搞到目盲了，很痛，掩藏痛，我知道我沒辦法掩藏我自己，所以，就用某種方法試圖掩藏心中的痛。」

本來應該被禁賽三個月，因為李察森接受心理諮商，禁賽期減為一個月。

國際體育界從倫敦奧運後，把大麻含量陽性標準從每毫升15微克(ng/m)提高為150微克，目的在查出比賽期間任何使用量，以及前幾個星期，都不可吸食。

大麻算不算是增進體能的禁藥，各界意見不一；美國反毒局網站載明， cannabinoids(大麻素)不論人工合成或自然生成，均在比賽期間禁用之列。

田徑協會說，李察森檢測結果違規，十分可惜，大家也都感到惋惜，不過美國奧會有意和田徑協會共商是否有補救之策。

東京奧運 大麻 美國

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