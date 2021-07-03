擠下貝佐斯 布蘭森訂11日先上太空 「母親教我絕不放棄前往星際」

英國億萬富翁布蘭森（右三）的「維珍銀河公司」宣布，旗下太空船團結號訂11日從新墨西哥州試飛，布蘭森將與另外五人一起升空。（美聯社）

英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)的「維珍銀河公司」(Virgin Galactic)1日宣布，旗下太空 船團結號(Unity)訂11日試飛，布蘭森將與另外5人一起升空；若天氣和技術檢測 許可，布蘭森按此計畫將比對手亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)提早9天上太空。

貝佐斯先前表示，訂於20日搭乘自家「藍源公司」(Blue Origin)的太空船上太空。

維珍銀河公司在聲明中說，太空船二號(SpaceShipTwo)系列的「團結號」下一次的火箭動力試飛將於11日從新墨西哥州起飛；這將是該太空船首次乘載滿員升空，但實際情況仍須視天氣和技術檢測而定。

截至上月30日晚，布蘭森仍拒絕說明他的上市公司是否對他進入太空祭出限制條款。

布蘭森推文寫道，「我向來是個夢想家，我的母親教我絕不放棄前往星際；7月11日，是時候讓夢想成為現實，下1趟@維珍銀河的真實旅程。」

布蘭森表示，「我真的相信，太空屬於我們所有人；經過17年的研究、工程和創新，新的商業太空工業已準備好為人類打開宇宙之門、並永久改變世界」。

維珍銀河公司上周剛獲得美國聯邦航空管理局(FAA)頒發的「商業航天許可證」，但考量不利的天氣條件或技術等不確定因素，11日升空的目標仍有變數。

維珍銀河公司利用飛機搭載火箭，在前往高度約55哩處；藍源公司從地面發射「新謝帕德號火箭」(New Shepard)，推進太空船上升至66哩處，這兩個高度都已經屬於太空邊緣，兩趟飛行都會持續約十分鐘。

相較之下，SpaceX總裁馬斯克(Elon Musk)的太空艙，包含載人與載貨的艙體，都將會繞地球軌道運行。

3家私人太空公司都計畫載客上太空，SpaceX今年9月將啟動第一波私人太空旅行。