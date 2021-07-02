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傳美日兵推台海衝突 美國防部低調不願談「演習劇本」

中央社／華盛頓2日專電
美國國防部發言人柯比今天低調表示，美國確實正與日本舉行軍演，但不願多談演習劇本。（美聯社）
美國國防部發言人柯比今天低調表示，美國確實正與日本舉行軍演，但不願多談演習劇本。（美聯社）

英媒報導，美日兩國針對台海可能爆發衝突，持續進行兵棋推演及聯合軍事演習。對此，美國國防部發言人柯比今天僅低調表示，美國確實正與日本舉行軍演，但不願多談演習劇本。

中共對台軍事威嚇動作頻頻，引發國際關注。英國「金融時報」（Financial Times）6月30日報導指出，美日兩國針對台海可能爆發衝突的情勢，持續進行兵棋推演及聯合軍演。

報導引述六個不具名的消息來源表示，自前美國總統川普執政最後一年開始，美日兩國軍事將領即針對可能爆發的衝突，展開嚴肅推演，包括極機密的兵推以及在南海與東海的聯合軍演。

被問及美日是否針對台海衝突進行兵推演習，美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天在媒體簡報會上不願正面證實，僅說美國確實正在與日方進行雙邊軍演，但不願談論特定演習劇本。

柯比表示，美日持續尋求準備、訓練機會，提升雙方互操作性及測試聯合作戰能力，但他不會討論特定演習劇本。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美日6月18日至7月11日進行「東方之盾」（Orient Shield）聯合軍演，其中包含7月1日在距離台灣850公里的奄美大島進行防空演習，在中共建黨百年之際展現團結。

美國 柯比 國防部

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