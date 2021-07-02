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常抨擊口罩令 共和黨議員搭機不戴罩

編譯林育正／綜合1日電
經常抨擊口罩令的的德州共和黨眾議員羅伊（左），日前搭乘飛機時被發現在一段航程未戴口罩，明顯違反聯邦法律。（美聯社）
經常抨擊口罩令的的德州共和黨眾議員羅伊（左），日前搭乘飛機時被發現在一段航程未戴口罩，明顯違反聯邦法律。（美聯社）

經常抨擊強制戴口罩令的德州共和黨國會眾議員羅伊(Chip Roy)，本周搭乘飛機時被發現在一段航程未戴口罩，明顯違反聯邦規定。

當天羅伊搭機自華府返回選區奧斯汀(Austin)，計畫於6月30日偕同前總統川普出席美墨邊界活動；美聯社發出的照片和一段近三分鐘的影片中，他在西南航空班機上站在走道與同行的乘客交談。影片與照片由同班機的旅客匿名提供給美聯社。

羅伊強烈反對戴口罩，上周在國會他作為共同提案人，提出禁止聯邦政府機關要求民眾在機場和商業航班，以及火車站、公車站等交通轉運場所必須戴口罩。

但這次搭乘飛機未戴口罩，羅伊的幕僚並未公開回答他是否已接種疫苗等問題。

羅伊日前與多名共和黨議員拒絕在眾院議場戴口罩，5月被國會領袖發出警告；但在5月18日一則推文中，羅伊表示拒絕戴上口罩目的是「為每一位學生與每一位辛苦工作的美國人出一口氣，希望這場鬧劇盡快結束」。

上個月聯邦疾病防治中心(CDC)修改防疫指南，民主黨領袖也放寬在國會山莊的口罩令，表示若完成接種，在室內多數場合，就算不戴口罩依舊安全無虞。

羅伊違反防疫規定已有前例，去年一名共和黨眾議員確診新冠肺炎，他就拒絕自主隔離，還公開表示自己不怕染疫；去年7月接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，羅伊質疑口罩防止病毒傳播的效力，尤其在「飛機上有空調循環的狀況下，與陌生人互動」。

他說：「所有人都假裝戴口罩是很高尚的行為，我想問你們，飛機上的空調系統使病毒循環，戴著棉質的口罩能有效防止染疫嗎？」

根據聯邦規定，搭乘飛機不戴口罩者，初犯可罰250元，累犯可罰1500元，甚至可能被請下飛機。

口罩 共和黨 眾議員

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