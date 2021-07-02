避免疫苗浪費 前醫師被控偷疫苗未被訴

德州休斯頓醫生戈卡爾（左二）被指控從損壞的小瓶中竊取九劑新冠疫苗，為家人和朋友注射，大陪審團決定不起訴。（美聯社）

德州休士頓 一名前醫生被控從損壞的瓶中竊取九劑新冠疫苗 ，為家人和朋友注射，但大陪審團30日拒絕起訴他。

檢察官 指控，為哈里斯郡公衛部門工作的戈卡爾(Hasan Gokal )去年12 月 29 日在休士頓郊區公園的疫苗接種點工作時，偷了一小瓶莫德納(Moderna )疫苗。

休士頓位於哈里斯郡，該郡大陪審團認為，沒必要為此提出刑事訴訟；今年1 月，一名法官駁回檢察官所提盜竊指控。

戈卡爾的律師道爾(Paul Doyle)聲明說，數百位醫療專業人員和其他人寫信、發電郵、打電話支持戈卡爾所為；他說醫師不該被迫在搶救生命和保住工作間抉擇。

哈里斯郡地方檢察官辦公室透過聲明說，尊重大陪審團在此案和每個案件的決定，他們的指導原則是證據，而非輿論。

檢察官今年 1 月對戈卡爾提起盜竊的輕罪指控，衛生部門進行內部調查後，戈卡爾被解雇。

道爾說，戈卡爾只是確保從刺破小瓶中取出的疫苗沒有被浪費掉，沒做錯事。

一名法官之後駁回盜竊指控，裁定沒有合理的犯案意圖； 哈里斯郡法院法官拜納姆(Franklin Bynum)批評檢察官的指控草率和充滿錯誤。

3 月間，德州醫學委員會(Texas Medical Board)駁回對戈卡爾的調查，聲稱他顯然已取得患者同意並適量注射新冠疫苗，而且他們所獲劑量如果不用便會浪費掉；委員會並發現，戈卡爾沒有正式管道可依循，只能依國家指導行事、避免疫苗浪費。

在威斯康辛州，一名故意破壞500多劑新冠疫苗的前藥劑師6月8日被判三年徒刑。