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資客湧入購屋 種族擁屋率 明州雙子城全美差距最大

編譯林育正／綜合1日電
調查發現，因投資客搶購一家庭獨立屋出租，使部分地區有意購屋的民眾選擇大減，導致明尼蘇達州雙子城擁屋民眾的種族差距全美最大。（Getty Images）
調查發現，因投資客搶購一家庭獨立屋出租，使部分地區有意購屋的民眾選擇大減，導致明尼蘇達州雙子城擁屋民眾的種族差距全美最大。（Getty Images）

「都市研究中心」(Urban Institute)調查發現，因投資客湧入購屋，明尼蘇達州雙子城的擁屋民眾的種族差距，為全美最大。

投資客搶購一家庭獨立屋(Single-family house)出租，使部分地區有意購屋的民眾選擇大減；調查顯示，約20%的非裔居民擁有自己的房屋，但白人則有近75%，拉丁裔則維持在35%；亞裔與北美原住民因資料不全，未列入統計。

都市計畫研究中心資深研究員福里馬克(Yonah Freemark)表示：「除非有政策介入，保障有色與中低收入民眾買房，否則投資客會持續買入房產。持續追蹤投資客買房熱潮，同時保障租屋人的權益，是現在的第一要務。」

明州「明星論壇報」(Star Tribune)報導，漢尼賓郡(Hennepin County)與拉姆西郡(Ramsey County)的非裔擁屋率，在2008年至2018年間下降了10個百分點；相較之下，白人的擁屋率較為平穩。

研究人員表示，擁屋率的下降，尤其是在種族最多元，以及經濟狀況最困難的社區，代表有更多非裔家庭租房居住，較少人能透過買房累積財富。

許多一般民眾能負擔的房屋，大部分都被來自外州的投資客搶購；現在投資客在漢尼賓郡和拉姆西郡，就共擁有4萬8000間房出租，數量為2005年的兩倍。

明州非營利組織「非裔領袖論壇」(African American Leadership Forum)執行長歐文斯(Marcus Owens)表示：「現在房屋被視為商品，這是社會上基礎建設非常重要的一部分。如過擁房率無法達到平等，那生活中就業、健康、安全和教育等方面，將無法平等。」

明州居民里爾瑞卡.巴伯(Lilricka Barber)帶著11歲的兒子，在伯恩斯維爾(Burnsville)租連棟屋居住，經過三年改善信貸評分與增加儲蓄，擁有足夠頭期款，她獲得批准可以購買價格在26萬元左右的房屋；但在看過近75棟房屋後，她暫時打消買房的想法；她說：「我下定決心買房，希望能傳承給我的孩子，但我感到非常疲倦與沮喪。」

投資 非裔 明州

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