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全美最健康社區 洛薩拉摩斯郡蟬聯 從近3000郡勝出

編譯洪毅／綜合1日電
「美國新聞與世界報導」網站評估，位於新墨西哥州的洛薩拉摩斯郡奪下「美國最健康社區」的第一名。圖為該郡班德列國家紀念區景色。（Getty Images）
「美國新聞與世界報導」網站評估，位於新墨西哥州的洛薩拉摩斯郡奪下「美國最健康社區」的第一名。圖為該郡班德列國家紀念區景色。（Getty Images）

新冠疫情肆虐全國，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)評估全國近3000個郡後，位於新墨西哥州的「洛薩拉摩斯郡」(Los Alamos County)在疫情期間，奪下「美國最健康社區」的第一名；該郡也是該調查進行四年來，首次蟬聯第一的地方。

該評鑑衡量84個指標，涵蓋經濟狀況、社區健康、公共安全、基礎建設及住房等；雖然有些指標是在疫情爆發前的數據，但是洛薩拉摩斯郡的「抗疫」表現亦十分優秀，1萬9000人口中，至本月初，累積只有532例、六人病歿，是全國染疫率第17低的郡。

洛薩拉摩斯郡表現優越的許多因素，都與以曼哈頓計畫聞名的「洛薩拉摩斯國家實驗室」(LANL)坐落於此，至今仍是國家重要的實驗室有關。

洛薩拉摩斯郡最高分的項目是住房及社區健康；當地肥胖、糖尿病等比率較低，家庭所得中位數超過12萬1000元，居全國前列，四分之三以上居民有副學士以上學位，也讓當地健康、醫療等保險的投保率偏高。

由於實驗室的工作在疫情期間也不會停止，因此該郡失業率很低，去年6月最高峰時也只有6.1%，到今年4月已降至3%，還低於去年的3.2%；不過當地商業發展協會執行主任蘇利文(Patrick Sullivan)說，疫情仍導致此地多家企業倒閉。

洛郡的民眾齊心協力，而且保持韌性。咖啡店及早開賣外帶餐盒，確保員工不被解雇；寵物店及早準備線上銷售，該店主表示，她覺得有責任去避免社區全面封鎖。

該郡在疫情前是全國心理健康最佳的社區，該項目衡量自殺、酗酒、吸毒、心理疾病發生率等指標；雖然在疫情期間，心理疾病及濫用藥物的問題仍有所增加，但是服務中心也看到更多的善款。

疫苗展開接種後更是如此，在地方官員及當地藥局的協助下，疫苗接種展開快速，每日接種量從去年12月中的86劑，到5月中已達1327劑；洛郡社福人員唐娜‧卡沙多斯(Donna Casados)說，沒有社區的公衛意識及對秩序的維護，疫苗接種不會如此順利。

當地商會主席赫爾曼(Ryn Hermann)則說，這裡是「相信科學」的社區。

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