大法官布萊爾退休？ 兩黨關注

聯邦最高法院大法官布萊爾是否決定退休，極受兩黨關注。（美聯社）

聯邦最高法院大法官 布萊爾(Stephen Breyer)今年執筆撰寫院方兩項最重大判決，現高齡82歲的他會不會在任職近27年的此時，宣布退休 很合適，抑或覺得自己務實、合作的審案態度，目前再重要也不過，所以決定留下來；布萊爾的抉擇總之極受兩黨關注。

美聯社報導，布萊爾並未透露最高院 本會期7月1日結束就退休的跡象；目前等待最高院判決的，還有攸關投票權的重大案件，另一案則涉及加州的要求，判定慈善機構要不要提供大金主的姓名。

有些大法官會趁會期最後一天宣布退休，前大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)2018年便是如此；但也不盡然，例如大法官歐康諾(Sandra Day O'Connor)已經放暑假了，還說要等繼位人選確定後才退休。

好些自由派一直催布萊爾退休，但現在大致斷了這個念頭，認為他會在最高院繼續待下去。

叫自由派很不滿的原因是：民主黨在參院僅占最微弱多數，萬一不巧，年紀較長的民主黨參議員去世，就讓共和黨參院領袖麥康諾取得大權，阻止布萊爾繼位人選的任命案；大法官任命不像大多數法案，只消簡單多數就能任命成功。

發生任何意外，叫民主黨失去參院控制權，拜登總統承諾任命非裔女性出任大法官便無法兌現。

參院若無生變，布萊爾有可能在明年國會期中選前退休。

上次民主黨同時控有國會及白宮，是歐巴馬當總統的時候，布萊爾及金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)兩位都拒絕外界呼聲而退休；結果，金斯柏在距拜登當選前兩個月去世。

若布萊爾退休，由拜登提名人選補實，並不會改變最高院意識形態的天平，但因最高院出缺實在很罕見，碰到政治極化時代，總會引發激烈政治攻防戰。